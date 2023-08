Pagamentos de R$ 710 nesta quarta-feira (23)

O Bolsa Família e o Vale-Gás são dois benefícios sociais importantes no Brasil, que visam auxiliar as famílias em situação de vulnerabilidade. Neste mês de agosto, o valor médio do benefício combinado pode chegar a R$ 710. Neste artigo, vamos explorar os detalhes desses benefícios e os pagamentos programados para este mês.

Benefício médio do Bolsa Família e Vale-Gás

O benefício médio de R$ 710 é composto pela parcela de R$ 600 do Bolsa Família e de R$ 110 do Vale-Gás. É válido ressaltar que o auxílio gás nacional é pago a um grupo restrito de aproximadamente seis milhões de beneficiários. O pagamento acumulado do Bolsa Família e Vale-Gás é uma situação ocasional, que ocorre a cada dois meses. O último depósito foi efetuado em junho e o próximo está previsto para o mês de outubro.

Os valores do Bolsa Família e Vale-Gás são liberados nos últimos dez dias úteis de cada mês pela Caixa Econômica Federal. O benefício é pago gradativamente, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Com base no calendário padrão, o valor médio de R$ 710 do Bolsa Família e Vale-Gás será pago ao grupo composto pelo NIS final 4 nesta quarta-feira, dia 23 de agosto. O calendário segue até o dia 31 de agosto, contemplando os demais grupos.

Quem pode receber o Bolsa Família e Vale-Gás em Agosto?

Para receber o Bolsa Família e Vale-Gás em agosto, é necessário atender a certos critérios estabelecidos pelo programa. São eles:

CadÚnico); Ter inscrição ativa no Cadastro Único (); Possuir renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 606), ou renda familiar total igual ou inferior a três salários mínimos; Famílias com renda superior a três salários mínimos podem ser incluídas se estiverem em programas de transferência de renda implementados pelas esferas de governo; Ter entre os membros da família pessoa que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas).

No entanto, é importante lembrar que o alcance do programa é limitado. Portanto, foram estabelecidas regras de prioridade para determinar quem será contemplado. As prioridades são para famílias com cadastro atualizado no CadÚnico nos últimos dois anos, com menor renda, com maior quantidade de integrantes, contempladas pelo Auxílio Brasil e com cadastro qualificado pelo gestor através do uso de informações de averiguação, quando disponíveis.



Você também pode gostar:

Além disso, as regras do Bolsa Família devem ser consideradas. Entre elas estão a realização do acompanhamento pré-natal, o acompanhamento do calendário nacional de vacinação, o acompanhamento do estado nutricional das crianças menores de 7 anos, a frequência escolar mínima e a manutenção atualizada do Cadastro Único, pelo menos a cada 24 meses.

Calendário do Bolsa Família e Vale-Gás de Agosto

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto, de acordo com o último dígito do NIS:

NIS Final Data de Pagamento 1 18 de agosto 2 21 de agosto 3 22 de agosto 4 23 de agosto 5 24 de agosto 6 25 de agosto 7 28 de agosto 8 29 de agosto 9 30 de agosto 0 31 de agosto

Aproveite os benefícios do Bolsa Família e Vale-Gás para garantir um suporte financeiro importante para sua família. Lembre-se de cumprir todos os requisitos e manter suas informações atualizadas no Cadastro Único para garantir o acesso contínuo a esses benefícios.