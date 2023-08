PagBank está com MAIS DE 190 VAGAS ABERTAS; Se inscreva!

Confira algumas oportunidades e mais sobre a empresa!

O PagBank, empresa que existe para democratizar os serviços financeiros no Brasil e promover soluções inovadoras para mais de 28 milhões de clientes, está com ótimos cargos disponíveis no mercado. Dito isso, caso esteja em busca de uma recolocação profissional, veja a lista de vagas disponíveis:

Analista Contábil – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Contábil SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de BI Jr. – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Cientista de Dados SR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Crédito Sr. (Política de Crédito) – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de CRM – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Estratégia Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Inteligência de Mercado e Economia – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Operações – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Produtos PL – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Relações com Investidores – São Paulo – SP – Efetivo;

Assessor de Investimentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Engenharia – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Vendas – Belém – PA – Efetivo;

Coordenador Engenharia de Software – São Paulo – SP – Efetivo;

Designer de UI/UX – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro de Qualidade Software – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Crédito I (Crédito PJ) – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista IA | Machine Learning – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre o PagBank

Sobre o PagBank, podemos destacar que a marca nasceu como PagSeguro, e está em operação desde 2006, hoje atuando como emissor e adquirente, além de fornecer soluções completas para pagamentos online e presenciais (por aparelhos mobile e dispositivos POS) com a maior variedade de meios de pagamento, como cartões de crédito, débito e refeição.

A partir de 2019, devido ao grande sucesso, surge o PagBank, que visa democratizar os serviços bancários com serviços como Cartão Internacional grátis, recarga de celular, portabilidade de salário, transferências, pagamentos e empréstimos com taxas mais competitivas que as do mercado.

Como enviar o seu currículo?

Agora que a lista de vagas do PagBank já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

