Pai de ‘Big Brother’ Luke Valentine diz que filho não é racista, mas tem família negra

Se você perdeu, Lucas Valentim foi inicializado esta semana depois que feeds ao vivo o capturaram usando a calúnia racial em conversa com 2 outros hóspedes brancos, bem como um homem negro. O pai dele, James conta que o comportamento do filho foi surpreendente e decepcionante por alguns motivos.

TMZ divulgou a história … CBS expulsou Luke o programa no mesmo dia do incidente, dizendo-nos que há “tolerância zero na casa por usar calúnia racial”.