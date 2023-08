Paige Spiranac anda descalça no campo de golfe para provocar seu calendário de biquínis de 2024

Paige Spiranac foi ao X (Twitter) na tarde de quinta-feira para provocar seu calendário de maiô de 2024 com uma foto que não entrou no corte. Seu top de biquíni branco e justo combinado com uma saia combinando exibia as pernas longas e a barriga lisa da influenciadora de golfe, mas os fãs estavam mais focados em outra parte do corpo.

Spiranac, 30, andou descalço no campo de golfe e os amantes dos pés ficaram mais do que felizes com a imagem. Ela costuma usar sapatos em suas postagens, então os fãs não deram a foto como certa.

Paige Spiranac mostra seu swing com estilo em clube privadoMarca

Ela teve a sessão de fotos no mês passado, mas ainda não anunciou uma data oficial de lançamento de seu novo calendário.

O projeto do ano passado foi um sucesso total e as fotos dos bastidores continuam viralizando.

Desta vez, Spiranac aparentemente terá ainda mais sucesso, com seus milhões de seguidores adorando o anúncio.

Paige Spiranac anuncia calendário de 2024

“Golfe e biquínis? Sim, por favor! Este visual não foi incluído no meu calendário de 2024, mas clique para ver este visual e muito mais”, twittou Spiranac.

Spiranac incluiu um link para ela “OnlyPaige” site, que inclui nudez zero.

Ela afirmou anteriormente por que a nudez nunca será uma possibilidade quando se trata de seu conteúdo.

Mesmo que ela provavelmente ganhasse muito mais dinheiro agora, Spiranac está pensando no quadro geral, e é por isso que a influenciadora do golfe é inigualável quando se trata de sua popularidade no esporte.