Paige Spiranac canaliza vibrações de ‘Barbie’ como ‘Golf Barbie’ no gramado

EUum passeio recente no campo de golfe, Paige Spiranaca ex-golfista profissional que virou personalidade da mídia esportiva, encantou seus fãs ao abraçar o “Barbie” espírito. Vestindo um conjunto fantástico como “Barbie de golfe,” Spiranac orgulhosamente exibiu sua roupa nas redes sociais para todos verem.

“Barbie de golfe”, ela legendou seu post, chamando a atenção de seus seguidores, que não puderam deixar de apreciar seu estilo lúdico e vibrante.

O filme “Barbie,” dirigido pelo talentoso Greta Gerwig e apresentando o elenco repleto de estrelas de margot robbie e Ryan Gosling, conquistou o mundo e emergiu como o maior sucesso de bilheteria deste ano. Já acumulou mais de $ 150 milhões durante o fim de semana de estreia, atraindo hordas de fãs aos cinemas, muitos dos quais se vestem com trajes cor-de-rosa para mergulhar no mundo encantador do filme.

Paige Spiranac faz “pacotes” de diversão com taco inspirado em cachorro-quenteInstagram

A febre da Barbie se espalha no mundo da mídia esportiva

Não surpreendentemente, Spiranac não é a única figura da mídia esportiva que pulou no “Barbie” movimento. A popularidade do filme inspirou várias personalidades conhecidas a homenageá-lo por meio de trajes criativos. No entanto, nem todos se apaixonaram pelo filme.

Antigo Apresentadora da ESPN, Michelle Beadle levou para a mídia social para expressar seus pensamentos sobre “Barbie.” Embora reconheça algumas linhas atraentes e as cores visualmente estimulantes na tela, Bedel confessou que o filme não atingiu o alvo para ela. Opiniões diferentes fazem parte do que torna o mundo interessante, e é claro que “Barbie” provocou uma ampla gama de reações.

Enquanto o “Barbie” a mania continua a cativar o público, Paige Spiranacde “Barbie de golfe” persona acrescenta um toque único à tendência crescente. Seja você um fã do filme ou não, uma coisa é certa – o espírito contagiante e a criatividade de Spiranac no campo de golfe valem a pena comemorar. Afinal, no mundo dos esportes e entretenimento, cada um na sua!