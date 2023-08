Paige Spiranac pronta para jogar golfe com Kay Adams

POs fãs de aige Spiranac podem em breve ser tratados com uma nova parceria, pois parece que ela pode desempenhar algum papel golfe com locutor esportivo da NFL Kay Adams.

Tudo aconteceu quando Adams, que atualmente viaja pelos EUA como parte de um NFL turnê do acampamento de treinamento para sua série de TV FanDuel, ‘Up and Adams’, compartilhou um vídeo dela mesma segurando um sorvete no X (anteriormente Twitter).

“Você e @PaigeSpiranac deveriam jogar golfe juntos”, respondeu um fã, com Adams aparentemente aberto à ideia.

“Se ela tem paciência para mim, por que não?”, respondeu ela.

Spiranac aberto à ideia

Spiranac deixou claro que ficaria feliz em atender, afirmando: “Estou tão triste! Vamos jogar golfe.

“Dê-me a hora e o local e eu estarei lá.”

Com as duas mulheres aparentemente abertas à parceria, o fã que orquestrou tudo, @bryptobudnick, tinha apenas um pedido: não esquecê-las.

“Acabei de orquestrar um potencial rolo compressor de um dia/amizade”, tuitou o usuário.

“Não se esqueça de mim!” A sugestão também foi recebida com a aprovação de outros usuários, com um escrito:

“Histórias serão escritas sobre você, meu amigo, e a lenda crescerá com o tempo. Ainda há espaço em Rushmore.”