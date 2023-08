Paige Spiranac revela suas previsões para a equipe da Ryder Cup

ACom a tão esperada Ryder Cup de 2023 se aproximando, o mundo do golfe está repleto de especulações e previsões sobre quem fará parte do time para o Estados Unidos depois que as primeiras seis seleções foram confirmadas esta semana.

Para não ficar de fora, a bomba do golfe Paige Spiranac, compartilhou quem ela acha que completará a seleção nacional durante o último episódio de seu podcast ‘Jogando uma partida com Paige.’

Paige Spiranac fala sobre seu time ideal da USA Ryder Cup

Seleções da Ryder Cup de Spiranac

As primeiras seis vagas da equipe foram confirmadas após o Campeonato BMW de 2023, que encerrou o período de qualificação.

Os jogadores selecionados são: Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homae Xander Schauffele.

Zach Johnsoncomo capitão do Seleção dos Estados Unidos será responsável pelo preenchimento do restante seis pontos no Equipe de 12 homens.

Falando sobre suas previsões, Spiranac afirmou no podcast, “Se ele [captain Zach Johnson] não escolhe Brooks Koepka, ele é um idiota porque tem experiência e joga muito bem em circunstâncias tensas… Spieth tem experiência, se dá muito bem com o time…”

As seleções do influenciador para o Seleção americana incluir Brooks Koepka, Jordan Spieth, Cameron Jovem, Rickie Fowler, Keegan Bradleye Dustin Johnson. Notavelmente, dois jogadores do VIDA Golfe circuito fez sua lista, adicionando um toque intrigante à escalação potencial.

No entanto, Spiranac não mediu palavras quando se tratou Colin Morikawa. Ela explicou sua decisão de não incluí-lo, dizendo: “Eu não o escolheria porque a sua colocação não tem sido a melhor e o seu jogo não me dá confiança sob pressão.”

Quando e onde será a Ryder Cup de 2023?

O Estados Unidos e Europa estão se preparando para se enfrentar em um dos principais eventos de golfe no Marco Simone Golf & Country Clubcujo terreno inclui um restaurado Castelo do século 11 e está situado a apenas meia hora de distância Roma. Esta é a primeira vez que o torneio será realizado no Mediterrâneo país.

O Copa Ryder será jogado a partir de 25 de setembro através Outubro 1.

