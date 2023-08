Paige Spiranac surpreende fãs com vestido branco requintado e decotado

EUem sua atualização de mídia social mais recente, Paige Spiranac surpreendeu seus seguidores com sua aparência. Conhecido como o influenciador de golfe mais atraente do mundo, Spiranac freqüentemente chama a atenção por suas roupas ousadas no campo de golfe.

Em seu último post, ela vestiu um vestido branco requintado. A jovem de 30 anos compartilhou um videoclipe em sua história no Instagram, mostrando suas proezas na dança. Ela dançou com entusiasmo enquanto se movia em direção à câmera e aproveitou a oportunidade para promover seu último vídeo no YouTube.

A foto mais reveladora de Paige Spiranac?

Além disso, ela postou uma foto sua usando o top revelador em sua conta no Twitter.

Paige Spiranac faz uma dança sexy no campo de golfe em um vestido branco decotado

“Amo isso. Anjo incrivelmente lindo”, postou um seguidor no Twitter

Outro acrescentou: “Caramba. Preciso encontrar amigos de golfe mais bonitos”.

Com 3,8 milhões de seguidores no Instagram e mais 913 mil no Twitter, Spiranac mantém um número substancial de seguidores online.

Não muito tempo atrás, Paige Spiranac apareceu deslumbrante em um top cinza com um decote que revelava mais, enquanto ela tomava uma cerveja no campo de golfe. Em um vídeo compartilhado em sua história no Instagram na última quarta-feira, Paige exibiu suas habilidades, exibindo um sorriso depois de terminar sua bebida com sucesso.

Juntando-se a ela no campo de golfe estavam as pessoas que chegaram às finais de sua competição realizada em parceria com a Garage Beer.