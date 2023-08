Pais de garoto negro que teve refrigerante derramado sobre ele processam gerente de apartamento

O gerente de um apartamento branco na Carolina do Norte em vídeo batendo em um menino negro de 11 anos e derramando refrigerante nele está sendo levado ao tribunal pelos pais do garoto.

Robert Eury dar Joella Lee-Eury entrou com uma ação federal contra Kimberly Jenningsalegando que ela brigou com o filho e a filha de 8 anos porque eles estavam usando a piscina do complexo de apartamentos que ela administra.