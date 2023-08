Pamela Anderson sem maquiagem: gosto de ir contra a corrente

Fou alguns anos agora, tem havido muitas mulheres em cinema e televisão que decidiram se mostrar como são, ou seja, sem maquiagem para cobrir suas imperfeições ou fazer de seus rostos esculturas quase perfeitas nas quais muitas meninas, principalmente as mais novas, olham e copiam.

Uma das últimas a se juntar a esse fenômeno foi uma das mulheres mais populares da década de 1990. Pamela Andersongraças ao seu papel na série Baywatch, tornou-se um símbolo sexual.

Agora, mais de 25 anos após a estreia da série, a atriz decidiu se livrar da imagem que usava no auge de sua popularidade. Em pouco tempo, Anderson deixou de aparecer sempre maquiado para aparecer na mídia e nas redes sociais sem nenhuma maquiagem.

Libertador, divertido e rebelde

Foi em fevereiro passado, quando Pamela Anderson decidiu aparecer sem maquiagem. Ela fez isso na capa da revista WWD. Uma experiência que considerou “libertadora e divertida, mas também um pouco rebelde”.

“Percebi que tinha muita gente com estilos muito maquiados, e gosto de ir contra a corrente e fazer o contrário do que todo mundo está fazendo”, confessou Anderson.

Na verdade, a decisão veio depois que seu maquiador, Alexis Vogel, morreu de câncer de mama,

“Ela era a melhor. E desde então, eu senti que, sem Alexis, é melhor para mim não usar maquiagem.”

“Esta sou eu”, postou Anderson em seu Instagram.

“Quero mostrar minhas sardas. É divertido envelhecer. É um alívio. Em uma certa idade, parecemos mais jovens e mais frescos sem maquiagem. Esta sou eu, estou feliz com quem sou agora.”

As respostas não tardaram a chegar. “WOW, eu amo suas sardas!” atriz Michelle Pfeiffer comentou com Anderson em seu post no Instagram. Ela não foi a única, outros usuários também quiseram elogiar sua decisão “Você não estava usando maquiagem e estava absolutamente linda”. A cantora Michelle Visage também comentou o post: “Não poderia estar mais de acordo. Envelhecer é um presente que muitos nunca conseguem abrir