Para facilitar as compras, Amazon agora oferece resumos criados por Inteligência Artificial

A Amazon está usando Inteligência Artificial para mostrar aos clientes opiniões e descrições para seus produtos. O novo recurso da companhia condensa dezenas de milhares de opiniões sobre suas mercadorias para chegar a um veredito. E a novidade tem agradado os usuários.

Graças a esta avançada tecnologia, a Amazon consegue explicar, em um parágrafo, porque os clientes aprovam ou desaprovam determinado produto. Se você achou a novidade interessante, veja mais informações a respeito dela a seguir.

Como funciona o recurso da Amazon de Inteligência Artificial

Esse recurso de interpretação de avaliações já está sendo testado há alguns meses nos EUA. Em um primeiro momento, tem cumprido sua função com sucesso e está agradando aos clientes escolhidos para ter acesso a ele. E agora, o plano e expandir essa ferramenta em âmbito global.

Até agora, uma série de produtos e mercadorias tem ganhado o recurso de resumos criados por inteligência artificial. Nesse sentido, entre os principais se destacam, por exemplo:

TVs;

Headphones;

Smartphones;

Tablets;

Aparelhos de ginástica;

Entre outros.

Com relação a aplicação da Amazon e sua Inteligência Artificial, os resumos são fáceis de ler e fazem bastante sentido. Por outro lado, eles podem incluir gírias ou características de linguagem diferentes, caso a maior parte dos usuários a utilizarem.

Além disso, os resumos de IA parecem priorizar em um primeiro momento apenas os pontos positivos do produto. Mas isso não significa que a empresa não seja sincera, até porque as opiniões negativas também se fazem presentes.

Outras informações importantes sobre o tema



Esse recurso da Amazon de Inteligência Artificial estará presente tanto no site da empresa quanto para dispositivos móveis. Nesse sentido, haverá uma aba específica no canto superior da tela, sobre o título de “os clientes dizem”.

A empresa também inclui uma nota para cada mercadoria, a partir de uma leitura também feita por IA. E aqui, cabe ressaltar o esforço da Amazon em traduzir apenas resumos de compras já verificadas. Afinal de contas, há muitos perfis falsos que podem prejudicar esse processo.

Outro ponto de destaque é o sistema de filtros da ferramenta. Por meio dele, você é capaz de selecionar as opiniões reais dos compradores de determinado produto. Assim, conseguirá ver o que eles têm a dizer sobre as mercadorias, também com base em compras verificadas.

A Amazon com Inteligência Artificial faz parte de uma tendência crescente

Esse recurso de resumir opiniões por IA não é exclusivo da empresa. Recentemente, a varejista norte-americana Newegg adotou a mesma estratégia em seu site. E aqui é interessante perceber que muitos de seus produtos também estão no catálogo da Amazon.

Outro exemplo da adoção desse recurso é por parte da gigante Microsoft. Ela tem utilizado recursos de IA na Microsoft Store desde maio, para orientar compras de seus clientes. Assim sendo, podemos perceber uma tendência cada vez maior nesse sentido.

O problema é justamente a dúvida sobre a confiabilidade desse tipo de serviço. Por um lado, ele facilita muito a análise de clientes com relação a produtos. Por outro, pode ser tendencioso, ou mesmo divulgar informações erradas e incompletas, mesmo que não intencionalmente.