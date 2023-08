Parcela do Bolsa Família está MAIOR para algumas pessoas e brasileiros QUESTIONAM

Durante o mês de agosto, muitos participantes do Bolsa Família foram surpreendidos quando os pagamentos do programa atingiram um nível sem precedentes. É impressionante notar que agora é viável receber quantias que excedem R$ 1.400.

Mais detalhes a respeito estão disponíveis a seguir. Continue lendo e descubra como receber o montante máximo do Bolsa Família.

O programa Bolsa Família efetuará pagamentos de até R$ 1,4 MIL

Ao longo deste mês de agosto, as famílias inscritas no programa que contam com até 10 membros terão a chance de alcançar o valor máximo de R$ 1.420 no que se refere ao benefício proporcionado pelo Bolsa Família. Esse montante está associado à recente fórmula introduzida pelo Governo Federal. Esta assegura um repasse mínimo para cada integrante do grupo familiar.

Conforme estipulado pelas diretrizes do Bolsa Família, cada componente do agregado familiar tem o direito de receber um auxílio financeiro de R$ 142. Nos casos em que famílias de menor tamanho não atinjam sequer o valor fixo de R$ 600, o Governo Federal reitera o seu compromisso em garantir essa quantia mínima.

No entanto, famílias numerosas, como aquelas constituídas por 10 indivíduos, obtêm o direito de receber uma parcela que totaliza R$ 1.420. Isso acontece em consonância com o novo cálculo adotado para o Bolsa Família. A soma completa representa um suporte financeiro significativo para o sustento e o bem-estar dos membros.

Quem tem o direito ao recebimento de valores do programa?

O auxílio Bolsa Família de até R$ 1.420 é concedido a todas as famílias com renda mensal que não ultrapasse R$ 218 por pessoa. Isso implica que a renda total de todos os integrantes da família, dividida pelo número de pessoas, deve ser inferior a R$ 218. Para continuar a receber os pagamentos do programa, as famílias precisam cumprir com obrigações nas áreas de saúde e educação. É necessário:

Realizar o acompanhamento pré-natal de forma apropriada;

Seguir o cronograma nacional de vacinação;

Acompanhar o estado nutricional das crianças com menos de 7 anos;

Garantir uma frequência escolar mínima de 60% para crianças entre 4 e 5 anos, e de 75% para beneficiários com idade entre 6 e 18 anos que ainda não concluíram a educação básica;

Manter o Cadastro Único atualizado, no mínimo a cada 24 meses.



Vale destacar que cada membro da família tem direito a um mínimo de R$ 142, essa quantia é válida para todos os beneficiados. Com a soma desses valores, cada família receberá, no mínimo, R$ 600 por mês. Além disso, um acréscimo de R$ 150 é concedido para cada criança com até 6 anos, e

Um adicional de R$ 50 tem repasse para crianças com mais de 7 anos, adolescentes com menos de 18 anos, mulheres grávidas e lactantes. Tais quantias, por sua vez, são cumulativas. Além disso, o Governo Federal será obrigado a ajustá-las, no máximo, em dois anos.

Calendário de pagamentos

Por último, confira no calendário abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em agosto:

18 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 1;

21 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 3;

23 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em;

24 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 5;

25 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 6;

28 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 8;

30 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 9;

31 de agosto: Depósitos dos repasses para brasileiros que tenham o NIS terminado em 0.