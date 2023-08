Parceria do Governo de Alagoas e Prefeitura gera mais qualidade de vida em Piaçabuçu

O Secretário de Infraestrutura de Piaçabuçu, Eufrásio Dantas, tem visitado diversas obras de pavimentação em andamento no município, grande parte fruto da parceria do Governo de Alagoas e Prefeitura Municipal, revelando o compromisso político do governador Paulo Dantas com o prefeito Djalma Beltrão.

Entre as obras visitadas, Eufrásio esteve juntamente com sua equipe na Rua João Pofe do Bairro Paciência, localidade em que há tempos a comunidade espera por ações mais eficazes da prefeitura. Agora com a pavimentação em andamento, moradores terão mais qualidade de vida se livrando da lama do inverno e da poeira do verão, com a valorização dos imóveis e a oferta de mais tranquilidade para quem sofria com problemas respiratórios por conta de doenças alérgicas.

“O compromisso com o nosso povo continua diante dessa parceria forte do governador Paulo Dantas com o prefeito Djalma Beltrão que juntos trabalham pelo bem do nosso povo com os avanços que não param de chegar em Piaçabuçu”, enfatizou o secretário Eufrásio