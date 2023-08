Partage OFERECE EMPREGOS no Sudeste e no Centro-Oeste

A Partage, empresa que atua desde 2010 no planejamento, comercialização e administração de empreendimentos em todas as regiões do país, está na procura por novos colaboradores em São Paulo e Brasília. Desse modo, caso esteja em busca de uma recolocação no mercado, conheça quais são as vagas abertas:

Analista de Contratos e Faturamento JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro (A) de Controle de Custos – Brasília – DF – Pessoa jurídica;

Engenheiro (a) de Instalações – Brasília – DF – Autônomo;

Gerente de Projetos – Brasília – DF – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Partage

Sobre a Partage, é válido frisar que a companhia atua no desenvolvimento e administração de shopping centers e empreendimentos imobiliários Triple A. Foi criada em 1997 e, desde então, desbrava o Brasil para transformar cidades e pessoas.

Com mais de 450 mil m² de ABL, é responsável por aproximadamente dez mil empregos diretos e indiretos, formando uma comunidade que contribui para desenvolver a economia, a vida cultural e social das cidades onde atua.

Um dos grupos que mais cresce neste mercado, a Partage Shopping hoje conta com doze shoppings em operação e dois em fase de lançamento. Por fim, além do valor comercial, que é fundamental, quer compartilhar seus valores e contribuir para um presente e futuro melhores. Os valores humanos e de negócios estão inseridos na forma em que atua diariamente.

Como enviar o currículo para uns dos cargos?

Agora que a lista de vagas da Partage já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

