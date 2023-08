Paschoalotto CONTRATA profissionais em diferentes locais

A Paschoalotto, empresa que é um ecossistema especializado em revolucionar a forma que empresas se conectam com seus clientes, está com ótimos cargos vagos no momento. Quer dizer, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas abertas e os locais:

Operador (a) de Telesserviços – Atendimento – Bauru – SP – Efetivo;

Operador (a) de Telesserviços – Atendimento – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Operador (a) de Telesserviços – Atendimento – Marília – SP – Efetivo;

Analista Contábil – Bauru – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Aprendiz – Marília – SP – Aprendiz;

Estagiário (a) de Planejamento – Bauru – SP – Estágio;

Especialista BPO – Bauru – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário (a) de Almoxarifado – Bauru – SP – Estágio;

Estagiário de Marketing – Bauru – SP – Estágio;

Estagiário (a) Jurídico – Bauru – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Qualidade – Bauru – SP – Estágio;

Pessoa Compradora – Bauru – SP – Efetivo.

Mais sobre a Paschoalotto

Sobre a Pascholotto, é importante deixar claro que a empresa desenvolve soluções personalizadas em crédito, cobrança, BPO e atendimento ao cliente, proporcionando uma jornada de relacionamento humanizada, ágil e eficiente, aliada à inteligência tecnológica e ao uso de dados.

Além de ser uma forte parceira na terceirização de processos de negócio para empresas de todo país, conta com 14 prédios espalhados pelas cidades de Ribeirão Preto, Agudos, Marília e Bauru – a cidade natal! Isso representa mais de 40 mil m² de Paschoalotto!

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!