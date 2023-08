Passagens mais baratas? Empresa aérea promete chegar ao Brasil com ótimos preços

Existem diversas maneiras de viajar pelo mundo, mas a opção mais rápida e eficiente geralmente é o transporte aéreo. No entanto, a compra de passagens aéreas pode ser uma despesa significativa para muitos viajantes.

Felizmente, uma nova empresa aérea promete mudar essa realidade no Brasil. Vamos conhecer mais sobre essa novidade.

A chegada de uma nova companhia aérea

A Arajet, uma nova companhia aérea, planeja entrar no mercado brasileiro em setembro com a promessa de oferecer passagens aéreas com preços muito mais competitivos do que os das empresas concorrentes. Acredita-se que essa competição poderá resultar em tarifas aéreas mais baratas para os consumidores.

A empresa planeja operar voos três vezes por semana entre São Paulo e Santo Domingo, na República Dominicana, uma rota comum para quem viaja para países da América do Norte.

Fundada em 2022, a Arajet já opera em 22 países. Segundo o CEO da empresa, Victor Pacheco, até o final deste ano, a empresa planeja operar em 22 destinos em 15 países diferentes, oferecendo 138 conexões.

Após a chegada a Santo Domingo, os passageiros terão a opção de pegar um ônibus para Punta Cana, oferecido pela própria empresa, ou seguir viagem para outros destinos.

Cabe salientar que a Arajet também opera no Canadá e no México. Os voos serão realizados em aviões Boeing 737 MAX 8, com capacidade para 189 passageiros.

Detalhes dos voos



Os voos da Arajet partirão do Aeroporto de Guarulhos em São Paulo sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Segundo a empresa, o preço médio das passagens de ida e volta será de US$ 475 (R$ 2.315).

Por exemplo, o trecho de 22 a 28 de setembro custará US$ 653 (R$ 3.183), já com taxas e impostos inclusos. Os passageiros poderão levar bagagem de mão de até 10 kg. Caso queiram despachar malas maiores, deverão pagar um valor adicional de US$ 55 por trecho.

A promessa de passagens aéreas mais baratas

Com a entrada da Arajet no mercado, a expectativa é de que as passagens aéreas se tornem mais acessíveis. Segundo Pacheco, a empresa pretende oferecer preços significativamente mais baixos do que os concorrentes.

“Com a Arajet, viajar pelas Américas será muito mais acessível. Vou te dar um exemplo disso: os mercados que operamos antes vendiam voos por US$ 400; agora vendem por US$ 275. Sendo que nós vendemos, em média, por US$ 175“, disse Pacheco.

Possíveis gastos extras

Como se trata de uma empresa low cost, os clientes terão gastos adicionais, como a compra de lanches durante o voo. Todavia, a empresa garante que os preços serão acessíveis.

“O mais importante para nós é o que nossos passageiros sentem quando entram no avião, desde o comissário de bordo até a música que ouvem. No nosso cardápio, por exemplo, temos cerveja dominicana“, afirmou ao Valor Manuel Luna, vice-presidente de comunicações da companhia aérea.

Programa Voa Brasil

Em uma tentativa de impulsionar o turismo interno e proporcionar viagens acessíveis a aposentados e pensionistas, o governo brasileiro lançou o programa Voa Brasil.

O programa, que iniciou no final de agosto, tem como objetivo oferecer passagens aéreas de “Brazil flights” a preços baixos, partindo de apenas R$200 por trecho. O ministro de Portos e Aeroportos, Marcio França, confirmou a implementação do programa.

Como vai funcionar?

O programa Voa Brasil é uma iniciativa governamental que visa disponibilizar passagens aéreas de “Brazil flights” a preços acessíveis, particularmente para aposentados e pensionistas do INSS. O programa funcionará ocupando assentos vazios em voos domésticos das companhias aéreas parceiras, especialmente fora da alta temporada.

O programa é destinado a aposentados e pensionistas com renda mensal de até R$ 6,8 mil. Os beneficiários poderão adquirir até duas passagens por ano através do site e aplicativo do programa, que ainda serão lançados.

Os interessados poderão comprar até duas passagens por ano, utilizando o site e o aplicativo do programa. Cada beneficiário terá direito a um acompanhante em cada trecho. Aqueles que não voaram nos últimos 12 meses poderão adquirir quatro passagens.

“Se a pessoa não voou nos últimos 12 meses, ela terá direito a quatro passagens. Como é muita gente, vamos começar aos poucos. O primeiro corte seria os aposentados e pensionistas, o que já daria um bom número de pessoas. Vamos testar como vai acontecer isso“, afirmou França.

O Ministério prevê que pelo menos 50 mil passagens sejam disponibilizadas por mês a R$ 200 por trecho. O valor total das passagens para um casal, ida e volta, será de R$ 800. Vale ressaltar que o valor total das passagens poderá ser financiado em até 12 vezes por meio de acordos com a Caixa e o Banco do Brasil.

Os destinos disponíveis serão aqueles listados no site e no aplicativo do Voa Brasil. Portanto, os interessados terão apenas os lugares que estiverem disponíveis no site e no aplicativo do Voa Brasil.