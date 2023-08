Pássaro Marron ABRE VAGAS em dois locais

A Pássaro Marron, empresa fundada em 1935 com o objetivo de ser a ligação das cidades de Mogi das Cruzes, Guararema, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Aparecida a capital cidade de São Paulo, está com ótimas vagas de emprego abertas. Assim, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas abertas:

Auxiliar de Tráfego – Guarulhos – SP – Controle de Tráfego;

Analista Contábil – Guarulhos – SP – Contabilidade;

Encarregado (a) Operacional Pleno – Caraguatatuba – SP – Administração Geral;

Ajudante Geral – Caraguatatuba – SP – Limpeza;

Analista Fiscal JR – Guarulhos – SP – Efetivo.

Mais sobre a Pássaro Marron

Falando mais sobre a empresa, podemos começar destacando que a companhia chamava-se originalmente Pássaro Azul, mas o azul dos veículos vivia coberto pelo marrom da poeira das estradas de terra. Em dias de chuva, eram comum crianças sujarem as laterais dos veículos de barro e afirmavam insistentemente que os ônibus “não eram azuis! Não tem nada de azul! É marrom!”. A viação acabou aderindo a ideia das crianças e adotou o nome Pássaro Marron (com n).

Dito isso, em resumo, a Pássaro Marron tem a missão de transportar pessoas e sonhos, com alegria e segurança, proporcionando a melhor opção em transporte integrado com inovação e qualidade.

Não à toa, com mais de 80 anos de atuação, é uma das mais importantes empresas de transporte na região Sudeste, referência nas linhas municipal, intermunicipal e interestadual. Opera com uma frota de 407 ônibus atendendo a mais de 50 municípios, transportando cerca de 20 milhões de passageiros por ano.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Pássaro Marron já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!



Você também pode gostar: