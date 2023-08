Passo a passo completo para se inscrever no CadÚnico; confira os DOCUMENTOS necessários

O Cadastro Único, ou CadÚnico, é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil.

Ao se inscrever e manter os seus dados atualizados no sistema, é possível participar de vários programas sociais, como o Bolsa Família, ID Jovem, Carteira do Idoso, entre vários outros. Para se inscrever no CadÚnico é necessário seguir as seguintes regras:

Ter renda mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 660 por pessoa);

Ter renda familiar mensal de até três salários mínimos no total;

Famílias que possuem renda mensal acima de três salários mínimos também podem se inscrever, desde que a renda esteja vinculada a algum benefício assistencial que utilize o CadÚnico para a concessão.

Se você se enquadra em uma dessas regras, pode se inscrever no CadÚnico e aproveitar os benefícios assistenciais que utiliza o seu sistema para a concessão. A seguir, veja o passo a passo completo para se cadastrar e confira quais são os documentos necessários.

Como se inscrever no CadÚnico?

Para se inscrever no Cadastro Único é preciso ir pessoalmente a um posto de atendimento na cidade onde a família mora. Dessa maneira, o responsável familiar deve se dirigir ao CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Para fazer o cadastro é necessário portar os seus documentos, bem como um documento de cada pessoa que mora na mesma residência, a fim de prestar informações sobre a sua composição familiar.

Além disso, o responsável pela família também deverá responder um questionário socioeconômico durante o atendimento. O objetivo é colher o maior número de informações possíveis sobre a família, para encaminhá-la aos programas sociais que tem direito.

Quais são os documentos necessários?

A seguir, confira a lista completa com os documentos necessários para se inscrever no CadÚnico:



Documento de identificação do responsável pela família (RG, CNH, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento);

CPF do responsável pela família e dos demais membros da família;

Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone ou correspondência oficial);

Comprovante de renda (contracheque, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda ou autodeclaração);

Comprovante de matrícula escolar das crianças e adolescentes até 17 anos (carteirinha escolar, declaração da escola ou histórico escolar);

Número do NIS (Número de Identificação Social), caso possua.

Quais são os benefícios do CadÚnico?

Ao se inscrever no Cadastro Único, é possível participar de vários programas sociais que oferecem benefícios para as famílias de baixa renda. São inúmeros os programas disponíveis para os inscritos. Confira alguns deles:

Programa Bolsa Família: é um programa que transfere renda diretamente para as famílias pobres e extremamente pobres. Para participar é necessário ter renda per capita de até R$ 218;

é um programa que transfere renda diretamente para as famílias pobres e extremamente pobres. Para participar é necessário ter renda per capita de até R$ 218; Programa Tarifa Social de Energia Elétrica: é um programa que concede descontos na conta de luz. Para participar, é preciso ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

é um programa que concede descontos na conta de luz. Para participar, é preciso ter renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo, ou receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC); Isenção de Taxas em Concursos Públicos: é um benefício que isenta as pessoas inscritas no Cadastro Único de pagarem as taxas de inscrição em concursos públicos realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal;

é um benefício que isenta as pessoas inscritas no Cadastro Único de pagarem as taxas de inscrição em concursos públicos realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal; ID Jovem: é um programa que garante aos jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até dois salários mínimos, o acesso a benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos, vagas gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais, entre outros;

é um programa que garante aos jovens de 15 a 29 anos com renda familiar de até dois salários mínimos, o acesso a benefícios como meia-entrada em eventos culturais e esportivos, vagas gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais, entre outros; Carteira do Idoso: é um documento que garante aos idosos com 60 anos ou mais sem renda própria, o acesso a passagens gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais;

é um documento que garante aos idosos com 60 anos ou mais sem renda própria, o acesso a passagens gratuitas ou com desconto em viagens interestaduais; Programa Minha Casa Minha Vida: é um programa que facilita o acesso à casa própria para as famílias de baixa renda, oferecendo condições especiais de financiamento habitacional.

Por fim, é importante destacar que apenas a inscrição do CadÚnico não garante o ingresso nos benefícios assistenciais e de distribuição de renda do Governo Federal. Isso porque cada um deles possui regras específicas que devem ser observadas por quem deseja ingressar.