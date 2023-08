Patrick Mahomes deixa os fãs do Kansas City Chiefs extremamente entusiasmados com o anúncio da marca de óculos escuros

Bde volta em 2019, Chefes de Kansas City quarterback estrela Patrick Mahomes tornou-se o primeiro atleta da NFL na história a assinar um acordo de patrocínio com a marca de óculos escuros Oakley. Desde então, o QB ganhou milhões de dólares todos os anos promovendo a marca e até conectou sua equipe com a Oakley em um US$ 50 milhões acordo de patrocínio. Mahomes também estrelou alguns dos comerciais mais espetaculares que você encontrará que promovem os produtos desta marca. O mais recente de uma longa lista de anúncios é um comercial em que Patrick Mahomes compartilha os holofotes com muitos atletas universitários e do ensino médio. No anúncio, o QB dos Chiefs faz um discurso, mas a marca faz parecer que um jovem QB do ensino médio está realmente falando enquanto Patrick aparece em breves momentos.

Mahomes ‘leva o jogo adiante’ com novo anúncio motivacionalParker Johnson

Este anúncio cumpriu o objetivo com todos Chefes de Kansas City fãs, que estão ansiosos pelo início da nova temporada. Todos sabem que depois do desempenho incrível da temporada passada, Patrick Mahomes está mais do que pronto para continuar a escrever a sua própria história e a tentar igualar Tom Brady quando sua carreira chega ao fim. Se ele não tiver todos os seus apoiadores, chegar à terra prometida será muito mais difícil para Mahomes. Enquanto continua treinando durante esta pré-temporada, Mahomes parece pronto para enfrentar este novo desafio e tentar chegar ao seu quarto Super Bowl quando chegar o final da temporada. Ele pode fazer isso acontecer novamente?

Qual quarterback pode competir contra Patrick Mahomes?

Felizmente para Patrick Mahomesele não terá um caminho fácil para outro Super Bowl, pois há muitos rivais extremamente talentosos para enfrentar. Joe Burrow contraiu uma lesão, mas parece estar se recuperando rapidamente. Ainda temos que ver o que outros grandes zagueiros como Lamar Jackson, Josh Allen, Deshaun Watson, e muitos mais QB1s podem fazer. Mas o único jogador que poderia ter uma boa chance de vencer Mahomes nesta temporada é ninguém menos que Aaron Rodgers. Como veterano, o Jatos de Nova York‘ QB sabe que esta pode ser uma de suas últimas chances de ganhar mais um anel do Super Bowl. Ele está pronto para isso e se preparando da melhor maneira possível para enfrentar os Chiefs quando chegar a hora. Você está pronto para esta nova temporada da NFL? Qual quarterback pode ter um ano melhor do que Patrick Mahomes?