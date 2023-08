Patrick Mahomes é criticado por fãs por vídeo de passe ‘pelas costas’ no campo de treinamento do Kansas City Chiefs

Patrick Mahomes continua solidificando seu legado como um dosNFLde todos os tempos. O quarterback, que possui dois Super Bowl vitórias, uma série de prêmios de prestígio e uma trilha de recordes quebrados, está mais uma vez fazendo sucesso. Desta vez, ele almeja uma façanha inédita: realizar o primeiro sucesso passe atrás das costas na história da NFL. Uma prévia tentadora de Mahomes tentando este movimento ousado durante o campo de treinamento provocou um frenesi entre os entusiastas do futebol.

O Kansas City Chiefs‘ oficial Twitter conta postou recentemente um videoclipe cativante, capturando o momento em que Mahomes desencadeou sem esforço um passe pelas costas para seu companheiro de equipe Skyy Moore. Essa extraordinária demonstração de habilidade gerou debates e discussões entre fãs em todo o mundo.

Patrick Mahomes inventa o passe impossível que deixa todo mundo perplexo: será que ele vai tentar em um jogo?

Enquanto alguns granizo Mahomes como um pioneiro que ultrapassa os limites do jogo, uma facção de fãs online expressou ceticismo. Comentários como “Isso prejudica a essência do jogo que prezamos e é desanimador ver nenhuma ação tomada.,” e “Devo ficar genuinamente impressionado com isso? Parece normal e bastante alcançável”, revelam os sentimentos divididos dentro da base de fãs.

Inúmeros apoiadores concordaram com comentários como “Isso dificilmente se qualifica como impressionante” e “Sejamos realistas… ele poderia facilmente ter executado um arremesso convencional ou um passe de pá“, enquanto outro opinou, “Se ele realmente possui habilidades excepcionais, ele deve executar passes pelas costas de forma consistente.”

Reação dos companheiros de equipe ao passe de Mahomes nas costas

Apesar da crítica, Patrick Mahomes continua a atrair reações predominantemente positivas para o seu olhar arregalado tentativa de passe pelas costas. Esta não é a primeira vez que Mahomes exibe esse movimento audacioso durante o campo de treinamento, mas é eletrizante testemunhar. A admiração não se limita aos fãs; companheiro de Mahomes companheiros e treinadores foram efusivos em seus elogios.

Durante uma entrevista com KCTV5, alguns companheiros avaliaram o passe audacioso. ataque ofensivo Wanya Morrisreconhecidamente não tendo presenciado o momento, maravilhou-se, “Ele é realmente um mágico. É alucinante. Revejo a filmagem após o treino e penso: ‘Não fazia ideia de que ele conseguiu isso’. Como jogador de linha ofensiva, seu foco não está na bola; você tem que rastrear intuitivamente sua posição. Vê-lo alcançar tamanha precisão com um passe pelas costas é simplesmente surpreendente. Sejamos honestos, ninguém mais pode replicar isso.”

Segurança Justin Reed, outro jogador que percebeu o espetáculo, compartilhou sua perspectiva: “Eu não testemunhei isso pessoalmente, mas não estou surpreso. Mahomes introduz elementos inovadores o tempo todo. Eu o vi experimentando com arremessos canhotos cruzados durante o aquecimento antes do jogo. Ele infunde um senso de diversão e continuamente empurra seus limites.”

Enquanto os aficionados do futebol aguardam ansiosamente a próxima temporada, a mera perspectiva de uma passe atrás das costas manifestando-se em um NFL jogo é tentador. A noção de uma manobra sem precedentes culminando em um touchdown é nada menos que extraordinária. Como Mahomes está à beira de reescrever o manual mais uma vez, o mundo dos esportes prende a respiração coletiva, preparando-se para uma performance que pode gravar seu nome nos anais da história do futebol em um contexto totalmente novo.