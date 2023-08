Patrick Mahomes enlouquece após QB3 Shane Buechele imitá-lo com passe TD

A golo de campo walkoff deu o Santos de Nova Orleans uma vitória de dois pontos sobre o Kansas City Chiefs no domingo no Caesars Superdome no primeiro jogo de ambos os lados NFL jogo de pré-temporada. Um dos únicos destaques para os visitantes foi Shane Buechele emulando Patrick Mahomes com um passe para touchdown habilidoso.

Mahomes, 27, enlouqueceu na lateral depois que Buechele desviou de um sack para completar um passe para touchdown de oito jardas. Era algo direto do manual de Patrick.

Esta animação de passe do super-homem do Mahomes vai quebrar os controladores em Madden 24Parker Johnson

Buechele, 25, arremessou para 155 jardas, dois touchdowns e uma interceptação em 11 de 18 passes completos. Ele jogou no centro durante a maior parte do jogo.

Mahomes, por sua vez, tentou apenas dois passes para 15 jardas e correu uma vez para mais cinco em menos de um punhado de snaps.

Buechele claramente impressionou Mahomes, que estava festejando com ele e sua esposa durante toda a entressafra.

Party Mahomes ama Shane Buechele

Mahomes e sua esposa Bretanha têm sido vistos em vários concertos e eventos com os Buecheles.

Paige Buecheleesposa de Shane, tornou-se grande amiga de Brittany e os quatro gostam da companhia um do outro, principalmente na entressafra.

Mais recentemente, todos eles foram vistos desfrutando de um Ed Sheeran concerto juntos no Arrowhead Stadium.

Chiefs tentará superar a derrota por 26-24 para o Saints em seu próximo jogo de pré-temporada, sábado contra o Arizona Cardinals.