Pau Gasol, antes de entrar no Hall of Fame: “O Barcelona 92 ​​Dream Team me fez sonhar com a NBA”

Pau Gasol já está em Springfield, cidade a duas horas de Boston onde James Naismith inventou o basquete no final do século XIX. A lenda do desporto espanhol começou a participar nas provas que culminarão no próximo sábado com a sua entrada no Hall da Fama, Classe de 2023. Isso marca o marco final significativo em sua carreira esportiva após a Los Angeles Lakers aposentou sua camisa ’16’ em março.

Em 12 de agosto, ele ficará gravado em letras de ouro na história do basquete espanhol. Pau será o primeiro jogador espanhol a entrar no Hall da Fama, a maior honra para qualquer profissional de basquete americano, uma conquista notável para constar em seu currículo. Anteriormente, os treinadores Antonio Daz Miguel e Pedro Ferrandiz conseguiu um feito semelhante.

Vanessa Bryant participou da homenagem a Pau Gasol

Pau, que será apresentado na cerimónia por Toni Kukoc e Kareem Abdul Jabbarconversou com a mídia americana e outros jogadores do Hall of Fame, como Spencer Haywood ou Jerry West sobre o significado de sua introdução, seu início, o que o levou a jogar basquete e o que sua carreira significou.

“No Barcelona 92, como outras crianças da minha geração, comecei a sonhar com a NBA por causa do Dream Team. Gostaria de ser lembrado como um jogador que jogou da maneira certa, jogou duro, competiu, jogou para vencer. Um jogador que tomou as decisões corretas em quadra e procurou melhorar seus companheiros”, comentou o catalão.

Quem é Pau Gasol?

Pau Gasol é um jogador de basquete profissional aposentado da Espanha. Ele é amplamente considerado um dos maiores jogadores de basquete europeus de todos os tempos. Nascido em 6 de julho de 1980, em Barcelona, ​​na Espanha, Pau Gasol tem uma carreira marcada pela versatilidade, habilidade e liderança em quadra.

A jornada de Gasol no basquete começou na Espanha, onde jogou por vários times juvenis e acabou chegando ao time principal de FC Barcelona, um dos principais clubes de basquete da Europa. Ele ganhou reconhecimento internacional durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2000 em Sydney, Austrália, onde ajudou a seleção espanhola de basquete a ganhar a medalha de prata.

Em 2001, Pau Gasol entrou no draft da NBA e foi selecionado como a terceira escolha geral pelo Atlanta Hawks. No entanto, ele foi imediatamente negociado com o Memphis Grizzliesonde começou sua carreira na NBA.

Em uma jogada crucial, Gasol foi negociado com o Los Angeles Lakers em 2008, formando uma parceria formidável com Kobe Bryant e ajudando o Lakers a vencer dois campeonatos consecutivos da NBA em 2009 e 2010. Suas contribuições para o sucesso do time foram fundamentais e ele ganhou amplo reconhecimento por suas habilidades em marcar, rebater e passar.

Ao longo de sua carreira, Pau Gasol era conhecido por seus esforços filantrópicos fora da quadra, incluindo seu envolvimento em várias causas e iniciativas de caridade. Ele manteve a reputação de jogador respeitado e admirado entre seus colegas, fãs e a comunidade do basquete.

Além de seu sucesso na NBA, Gasol foi um dos pilares da seleção espanhola, levando-a a inúmeras competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo da Fiba e os Jogos Olímpicos. Ele ajudou a Espanha a ganhar medalhas de prata nas Olimpíadas de 2008 e 2012 e uma medalha de ouro na Copa do Mundo da Fiba em 2006.