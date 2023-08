Pau Gasol é indicado ao Hall da Fama da NBA e encerra uma carreira lendária

Cuando um jogador inicia a carreira no NBAele sonha com o Hall da Fama.

Também com títulos, claro, mas a entrada no Hall da Fama é o mais significativo de todos os reconhecimentos que podem ser alcançados.

É o ponto culminante da jornada, a conquista final. E isso é o que Pau Gasol alcançou a partir deste domingo.

O jogador de Sant Boi tornou-se o primeiro jogador da história a ingressar no clube mais seleto do esporte e o fez cercado por sua família, seus pais Marisa e Agustín e seu irmão Marc, e apresentado por Toni Kukoc.

Kareem Abdul-Jabbar também deveria estar presente, mas o próprio Pau disse que o lendário centro não pôde comparecer à cerimônia porque não estava bem.

“é uma grande honra“, disse Pau em seus comentários. “Esta é uma prova do apoio, orientação e inspiração que muitos me deram durante minha jornada no basquete.”

Pau havia falado anteriormente para o jogador croata que se encarregou de apresentá-lo, Kukoc. “Se você me dissesse que um dia eu não apenas conheceria Kukoc, mas também seria introduzido no Hall da Fama, eu não acreditaria. E, no entanto, aqui estamos nós.”

Pau dirigiu-se aos pais para agradecer por terem sido ‘culpados’ por estarem hoje a viver um sonho: “Muitos contribuíram para eu estar aqui hoje, mas ninguém o fez como a minha família”, e sobretudo trocou palavras com o irmão Marc , lembrando o salto inicial no All Star ou seus triunfos junto com a seleção espanhola, bem como o fato de terem sido os únicos irmãos trocados em uma transferência na história da NBA.

A memória de Kobe Bryant

Claro, tudo sobre Pau Gasol não poderia faltar a lembrança de seu ‘outro’ irmão, Kobe Bryant, jogador com quem conquistou dois anéis pelo Lakers e estabeleceu uma amizade muito especial.

“No meu tempo em LA pude conhecer a pessoa que elevou meu jogo como ninguém, que me ensinou o que é preciso para vencer no mais alto nível, que me mostrou o quanto você tem que trabalhar e a mentalidade que você tem que ter. para ser o melhor. Eu não estaria aqui sem você, irmão. Não há nada que eu deseje mais do que ter você e Gigi conosco hoje. Sinto sua falta e te amo”, disse Pau emocionado. A viúva de Kobe, Vanessa, estava na platéia.

Em seu discurso, Gasol se referiu a jogadores como Drazen Petrovic, Arvudas Sabonis ou Fernando Martin como “pioneiros e ídolos” no basquete europeu e também davam muita importância a companheiros como Dirk Nowitzki e Tony Parkertambém na mesma promoção, o grande momento que o basquete internacional vive hoje na NBA.

A seleção espanhola foi, é claro, incluída nas palavras emocionadas de Gasol em sua apresentação ao Hall of Mame em Springfield. E ele personificou essa fase de sua vida em Juan Carlos Navarroa quem descreveu como “um jogador com um talento especial”.

Após a aposentadoria da camisa dos Lakers, em uma cerimônia que para o grande público talvez tenha sido mais espetacular, chegou a sua entrada no Hall da Fama, que para qualquer jogador iniciante no esporte é um sonho inatingível.

Pau agora é um membro do Hall da Fama, o nível mais alto que qualquer um no basquete pode alcançar. Sua jornada, sua lendária carreira, culmina aqui.