Paul George diz que os Clippers se sentem como ‘irmãozinhos’ na Crypto.com Arena

Fou mais de 20 anos, o Clippers e a Lakers compartilharam a mesma arena no centro da cidade Os anjosmas isso vai mudar quando os Clippers fizerem a transição para sua nova casa, o Intuit Dome. As estrelas dos Clippers estão ansiosas para se mudar para sua própria casa, explicando que nunca se sentiram tão bem-vindas quanto os Lakers.

Paulo Jorge, compartilhou suas experiências de compartilhar a Crypto.com Arena com o Lakers em um recente episódio de podcast. “Dividimos o espaço lá – é uma dinâmica estranha”, disse George. O craque não se esquivou de discutir os aspectos estranhos de dividir a arena.

Porque eu estava dizendo a ele, vamos para a sala de musculação … é a merda mais louca. Lebron tem sua merda aqui, você não toca na merda dele. Paulo Jorge

companheiro de equipe de George, Terance Mannque foi convidado no mesmo episódio, concordou com o que George estava dizendo, acrescentando que a maioria da equipe da arena parecia estar Lakers fãs.

Como George observou: “Parece que somos os irmãos mais novos lá”, acrescentando: “Eles nos tratam de maneira diferente”.

Os Clippers esperam deixar seu próprio legado em sua nova casa

No que poderia ser uma virada de jogo para os Clippers, o novo Intuit Dome, que pode acomodar 18.000 espectadores, está programado para abrir suas portas no início da temporada 2024-25. O projeto está avaliado em cerca de US$ 1,8 bilhão, quase a mesma quantia Steve Ballmer pago pelo Clippers em 2014.

O Lakers tem sido a franquia de destaque em Los Angeles por décadas

Este movimento significa mais do que uma mudança na localização geográfica para o Clippers. Representa sua saída da sombra dos Lakers mais populares e o início de um novo capítulo onde eles podem reivindicar sua identidade na cidade de Los Angeles. Enquanto o Clippers transição de serem os “irmãozinhos”, eles estão prontos para residir em um estádio que eles podem finalmente chamar de seu e se mudar do coração de Lakertown.