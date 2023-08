Paul Skenes revela como começou a namorar Olivia Dunne, cujo clipe SI ‘raw’ explode

Paulo Skenesa primeira escolha geral do Draft da MLB de 2023confirmou ao Pittsburgh Post-Gazette que ele está namorando LSU ginasta Olivia Dunnecujo Esportes ilustrados A sessão de fotos da Swimsuit Issue está mais uma vez se tornando viral graças a sua “filmagem bruta”.

Skenes, 21, revelou que conheceu Dunne por meio de conhecidos em comum. Seu melhor amigo está namorando sua colega de quarto e colega de equipe da LSU Elena Marenas. O Pittsburgh Pirates o arremessador descreveu o encontro com o NCAA estrela como “apenas um tipo de coisa de mundo pequeno”.

Cenas de cair o queixo nos bastidores da sessão de fotos sexy do SI Swimsuit de Olivia DunneParker Johnson

Ele também falou sobre como a fama compartilhada os uniu. Ela tem mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais e a arremessadora assinou um contrato recorde de US$ 9,2 milhões no mês passado.

“É bom, com certeza”, disse Skenes, de acordo com o Post-Gazette. “Às vezes pode ser um pé no saco, para ser honesto, em termos de realmente ir a algum lugar. Se um de nós saísse em Baton Rouge [La.] sozinhos, provavelmente haverá alguém pedindo alguma coisa – foto, autógrafo, o que for.

“É bom poder ter essa conversa. Ela entende. Eu gostaria que ela pudesse vir a um jogo de beisebol e apenas se divertir. Isso me irrita. Eu não tenho nenhum controle sobre isso. Ela realmente não tem Também não. Tenho certeza de que vai melhorar à medida que subo de nível, mas é algo que desejo para ela.”

Olivia Dunne nos bastidores

Dunne, 20, é muito mais famoso que Skenes, mas o arremessador, que atualmente joga na Único-Aganhará popularidade no ano que vem, quando estrear no MLB.

Ela compartilhou um clipe TikTok de algumas imagens não editadas de sua sessão de SI e acumulou mais de meio milhão de visualizações em menos de 24 horas.

Agora que Skenes confirmou oficialmente seu relacionamento, será interessante ver sua primeira aparição pública juntos.

Eles se relacionaram romanticamente pela primeira vez no mês passado, quando ela usava um chapéu dos Piratas. Dunne compareceu à sua estreia no Single-A na noite de terça-feira e quase confirmou o romance.