Paul x Diaz Resultados: Atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

O MMA Fighting tem os resultados de Paul x Diaz ao vivo para o card da luta Jake Paul x Nate Diaz no American Airlines Center em Dallas no sábado à noite.

Quando o evento principal começar por volta das 23h30 ET, confira nossas atualizações ao vivo rodada a rodada de Paul vs. Diaz para nosso blog ao vivo do evento principal. Jake Paul tentará estragar a estreia do ex-UFC Nate Diaz no boxe profissional.

Resultados preliminares de Paul x Diaz:

Kevin Newman II x Quillisto Madera

Noel Cavazos x Noel Cavazos Jose Aguayo

CJ Hamilton vs. Luciano Ramos

Confira o blog ao vivo da eliminatória Paul vs. Diaz abaixo:

Angel Beltran x Alan Sanchez

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Shadasia Green x Olivia Curry

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10:

H2O Sylve vs. Guilherme Silva

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Jeremy Stephens x Chris Ávila

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Amanda Serrano x Heather Hardy

Rodada 1:

2 ª rodada:

Rodada 3:

Rodada 4:

Rodada 5:

Rodada 6:

Rodada 7:

Rodada 8:

Rodada 9:

Rodada 10: