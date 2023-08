Pearl Star de ‘Drag Race’ pede desculpas após fotos de personagens de ‘Blackface’

Pearl postou, e depois apagou, uma série de fotos no Instagram esta semana mostrando o novo visual – que apresentava cabelo loiro descolorido, um copo d’água, agasalho rosa e pele bem bronzeada.

Os fãs pularam sobre ela quase imediatamente, chamando o visual de surdo e comparando-o com o blackface. Um escreveu: “Então, vocês vão ficar em silêncio enquanto Pearl, da RuPaul’s Drag race, publica fotos de si mesmas em Blackface, enquanto outras rainhas não negras o divulgam como se não fosse claramente blackface?”

O torcedor puto então, fazendo referência a a briga de barco no Alabama exclamou: “Onde está minha maldita cadeira dobrável?”

Claramente, os comentários chegaram a Pearl, que postou um pedido de desculpas na quinta-feira, escrevendo: “O personagem que postei esta manhã não era para se parecer com nenhum outro cenário além do meu. .”

Ela continuou: “Eu certamente não tive a intenção de machucar ninguém e vou me abster de usar qualquer tipo de bronzeado ao criar personagens no futuro. Eu removi a postagem para não continuar a ofender as pessoas.”