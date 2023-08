Pedi DEMISSÃO, quais são meus direitos e quanto devo receber?

Pedir demissão é uma decisão importante na vida de um trabalhador. Antes de tomar essa iniciativa, é essencial entender quais são os direitos assegurados pela legislação trabalhista. Conhecer seus direitos protege o trabalhador de possíveis abusos por parte do empregador e permite uma tomada de decisão mais consciente.

Neste artigo, vamos abordar os principais direitos do funcionário ao pedir demissão por razões pessoais. É importante ressaltar que esses direitos são aplicáveis apenas a contratos formais de trabalho regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Caso a contratação seja informal ou o trabalhador atue como pessoa jurídica, tais direitos podem não ser garantidos.

Saldo de Salário

Ao pedir demissão, o trabalhador tem direito a receber o saldo de salário correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão de contrato. Para calcular o valor a ser recebido, basta dividir o salário mensal por 30 e multiplicar pelo número de dias trabalhados.

Exemplo: Um trabalhador com salário de R$ 3.000,00 que tenha trabalhado 20 dias no mês da demissão receberá R$ 2.000,00 (3.000 / 30 * 20).

13º Salário Proporcional

Independentemente do mês em que ocorra o desligamento, o funcionário tem direito a receber o 13º salário proporcional. Caso o trabalhador tenha trabalhado até o dia 14 do último mês, esse mês não será considerado. Por outro lado, se a saída ocorrer a partir do dia 15, será considerado um mês completo no cálculo da proporção.

Férias Vencidas e Proporcionais

Caso existam férias vencidas, o trabalhador tem direito a receber o valor integral desse direito, correspondente a um mês de salário acrescido de 1/3 (direito de todo trabalhador). Já as férias que ainda não estavam vencidas serão pagas proporcionalmente, também com o acréscimo de 1/3.



É importante ressaltar que o pagamento das férias proporcionais é calculado com base no período aquisitivo (período de 12 meses) e no tempo efetivamente trabalhado no período em questão.

Aviso Prévio

O aviso prévio é um direito tanto do empregador quanto do empregado em caso de rescisão contratual. Quando o pedido de demissão parte do funcionário, ele pode optar por cumprir o aviso prévio ou ser dispensado do seu cumprimento.

Caso o aviso prévio seja cumprido, o trabalhador terá direito a receber o salário correspondente ao período, acrescido de todas as verbas rescisórias mencionadas anteriormente. Porém, caso o aviso prévio seja dispensado, o empregador deverá pagar uma indenização equivalente ao valor do salário correspondente ao período.

Saque do FGTS ao Pedir Demissão

Ao pedir demissão, o trabalhador também tem direito a sacar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) depositado pelo empregador. O valor do FGTS pode ser utilizado em situações como a aquisição de imóveis, pagamento de dívidas ou aposentadoria.

É importante ressaltar que, ao sacar o FGTS, o trabalhador perde o direito ao seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário posteriormente.

Rescisão por Justa Causa

Caso o trabalhador seja demitido por justa causa, não terá direito a receber os valores mencionados anteriormente. A rescisão por justa causa ocorre quando o empregado comete uma falta grave prevista na legislação trabalhista, como roubo, agressão física, abandono de emprego, entre outros.

Saiba seus Direitos ao Pedir Demissão

Ao pedir demissão, o trabalhador possui direitos garantidos pela legislação trabalhista. É essencial conhecer esses direitos para evitar possíveis abusos e garantir uma transição tranquila para um novo emprego ou projeto pessoal.

É recomendado buscar orientação de um profissional especializado, como um advogado trabalhista, para esclarecer dúvidas específicas sobre o seu caso. Cada situação pode ter particularidades que devem ser consideradas.

Lembre-se sempre de manter uma postura profissional e respeitosa durante o processo de demissão, visando preservar a sua imagem profissional e cultivar boas relações no mercado de trabalho.