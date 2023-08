Pedro Munhoz brinca sobre acertar negócios inacabados com Sean O’Malley no UFC 292: ‘Parte de mim quer foder com ele no hotel’

Pedro Munhoz normalmente não guarda muita animosidade após suas lutas, mas ele definitivamente ainda tem alguns negócios inacabados para resolver com o headliner do UFC 292, Sean O’Malley.

Em julho passado, Munhoz teve a chance de acabar com o hype em torno de O’Malley quando eles se enfrentaram no UFC 276, mas a luta terminou prematuramente depois que uma cutucada no olho deixou o brasileiro incapaz de ver, o que acabou resultando na luta sendo declarada sem resultado. . Depois, O’Malley comemorou o resultado como se fosse vitorioso, o que compreensivelmente irritou Munhoz e ele adoraria a chance de recuperá-lo – possivelmente até fora do octógono.

“Na verdade, uma parte de mim quer transar com ele no hotel”, disse Munhoz ao se dirigir a O’Malley no dia da mídia do UFC 292. “Mas a outra parte de mim como pai, marido e crente diz para não fazer isso. Você vai conseguir você mesmo [in trouble]. Eu estou brincando. Somos profissionais.

“Eu sei que ele faz isso [trash talk], é o que é. Eu não sou o cara que vende minha alma ao diabo para conseguir mais seguidores, patrocinadores ou dinheiro. Mas ninguém deve gostar um do outro e ele tem seu jeito de fazer as coisas. Eu tenho meu jeito de fazer as coisas.”

Embora certamente não haja amor perdido entre eles, Munhoz ainda elogiou O’Malley por suas habilidades nos mais de cinco minutos que passaram juntos na jaula.

Claro, Munhoz tem um grande problema com o estilo de O’Malley, que acabou levando a luta ao fim antes que qualquer um deles pudesse garantir a vitória.

“Além da mão da bunda aberta o tempo todo na minha cara, ele é muito bom”, disse Munhoz. “Ele tem um bom comprimento. Ele ficou surpreso com o jeito que eu estava pressionando e não sendo atingido. Os chutes nas pernas, os chutes altos, a pressão, e acredito que venci o primeiro round. O segundo, não vi os scorecards nem nada do tipo mas apesar de toda imaturidade que ele faz na internet, ele é um bom lutador.

“Mesmo que eu pensei que ele perdeu aquela luta [against Petr Yan], ele me impressionou com suas habilidades. Ele é muito duro e está melhorando a cada luta.”

Quanto às chances de O’Malley destronar Aljamain Sterling e se tornar o campeão peso-galo no sábado à noite, Munhoz não irá tão longe a ponto de escolhê-lo para vencer.

Por ter lutado de verdade com os dois, Munhoz entende essa luta melhor do que ninguém e por isso aposta em Sterling defendendo o cinturão pela quarta vez consecutiva.

Dito isso, Munhoz ainda adoraria a chance de enfrentar O’Malley novamente, quer ele se torne ou não o campeão do UFC ou acabe entre os outros contendores que disputam o título no futuro.

“Sterling, wrestling muito bom, experiência em grappling”, disse Munhoz. “Sean O’Malley, longo alcance, precisão, poder de nocaute. Então com certeza é uma luta que vai ser muito boa para o peso galo.

“Eu acho que Sterling [wins]. Se eu tiver a oportunidade de lutar [O’Malley] novamente, não vejo por que não.”