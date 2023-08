Pênalti de Mbappé não é suficiente, PSG empata com Toulouse

Paris Saint-Germain não conseguiu voltar às vitórias no sábado, como de Kylian Mbappé pênalti no segundo tempo foi anulado nos estágios finais, forçando-os a se contentar com um empate de 1 a 1 com Toulouse.

Os gigantes franceses ficaram empatados com um decepcionante empate sem gols por Lorient na primeira jornada, com a equipa a sentir a ausência do seu ponta-de-lança.

No entanto, suas esperanças foram recentemente reforçadas quando Mbappé foi bem-vindo de volta ao grupo e fez sua presença ser sentida no sábado, marcando o que parecia ser o gol da vitória

Mbappé começou do banco

Embora a partida tenha marcado de Mbappé retorno ao elenco do PSG, o francês começou a partida no banco, como Luis Henrique optou por um ataque composto por Vitinha, Goncalo Ramos and Lee Kang-In.

Enquanto os gigantes franceses tiveram a maior parte da posse de bola durante toda a partida, o ataque mais uma vez não conseguiu encontrar o equilíbrio.

Isso tudo mudou quando Mbappé foi contratado minutos após o reinício para aquela que foi sua primeira aparição na Ligue 1 da campanha.

Ele fez sua presença ser sentida imediatamente, já que o atacante precisou de apenas oito minutos e 28 segundos para ganhar um pênalti para o PSG, que disparou para o gol.

PSG ainda procurando

Infelizmente para do Henrique homens, assim como três pontos pareciam quase garantidos, Toulouse encontrou o empate com um pênalti próprio.

Achraf Hakimi fez um desafio bobo no Zakaria Aboukhlal na grande área, com o internacional marroquino a manter a calma e a marcar de grande penalidade para a alegria dos adeptos da casa.

No final, o PSG terminou a partida com 78 por cento de posse de bola, mas não foi o suficiente, pois ainda busca a primeira vitória no campeonato após duas partidas.