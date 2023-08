Penedo Mais Iluminada: Prefeito Ronaldo Lopes autoriza novo investimento para modernizar 100% da iluminação da cidade com LED

Penedo tem uma administração que trabalha focada na vanguarda da tecnologia e, a cada dia que passa, investe em equipamentos modernos que proporcionam economia, sustentabilidade e segurança.

Nesse sentido, um dos grandes avanços proporcionados à população no governo Ronaldo Lopes/João Lucas é o Programa Penedo Mais Iluminada, que pode ser visto nitidamente nas ruas da cidade e da zona rural, a partir da substituição de equipamentos obsoletos, inclusive lâmpadas, por luminárias modernas, mais econômicas e de maior durabilidade.

As iniciativas que geram maior eficiência energética são da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE), setor criado por Ronaldo Lopes e administrado por Ricardo Araújo.

O Prefeito de Penedo e o Superintendente da SIPE despacharam na última sexta-feira, 11, agenda de trabalho sobre o investimento de quase um milhão de reais (R$ 945.629,21) para a compra de mais luminárias em LEDs.

Vale ressaltar que tudo isso é realizado com recursos próprios do município, por meio da Contribuição de Iluminação Pública (CIP) paga pela população, o que comprova a correta aplicação dos tributos no governo Crescendo Com Seu Povo.

“Trabalhamos com responsabilidade, revertendo todo o valor recebido da Contribuição de Iluminação Pública em melhorias para o nosso povo. São ruas iluminadas e seguras. É um belíssimo trabalho realizado pelo Ricardo e todos que compõem a SIPE”, afirma Ronaldo Lopes, prefeito que em pouco mais de dois anos de administração transformou Penedo em uma cidade bem melhor de se viver.

“Como falei em entrevistas na Rádio Grande Rio FM e Rádio Penedo FM, falta pouco para fecharmos 100% da cidade em LED e com essa autorização do prefeito Ronaldo Lopes concluiremos”, ressalta Ricardo Araújo sobre os avanços que trazem maior conforto visual e nitidez, com facho de luz melhor direcionado, além de vários outros benefícios.

Por Luis Dantas – social midia SIPE