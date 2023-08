Penedo Mais Iluminada: Ronaldo Lopes e Ricardo Araújo acompanham serviços da SIPE no Loteamento Santa Luzia

A Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE) foi criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas para agilizar e modernizar os serviços do setor que devolve à população, com melhorias incontestáveis, o que é arrecadado por meio da CIP (Contribuição de Iluminação Pública).

Os avanços em eficiência energética acontecem por meio do Programa Penedo Mais Iluminada, cujo objetivo é levar mais luminosidade para ruas e praças, gerando mais segurança para as famílias e proporcionando mais economia no consumo de energia elétrica, reduzindo despesas para o município e para os contribuintes.

O trabalho realizado na cidade e na zona rural é acompanhado de perto por Ricardo Araújo, superintendente da SIPE. Na última quinta-feira, 24, ele e o Prefeito Ronaldo Lopes estiveram no Loteamento Santa Luzia, junto com a equipe responsável pela instalação das luminárias de LEDs naquela localidade.

Para Ronaldo Lopes, o Programa Penedo Mais Iluminada valoriza as vias públicas do município, proporcionando mais visibilidade, aumentando a sensação de segurança para pedestres e motoristas, gerando melhor qualidade de vida para o povo.

“Nós estamos investindo em equipamentos modernos, lâmpadas e luminárias de LED que consomem menos energia, têm maior facho de luz, mais durabilidade e causam menos impacto ao meio ambiente. Além disso, no nosso governo, a população tem de volta 100% do que ela paga na taxa de iluminação pública”, pontua o gestor penedense..

Ricardo Araújo ressalta que o Programa Penedo Mais Iluminada vai instalar mais de 3.500 LEDs na cidade e que a remessa mais recente do material comprado para concluir a iluminação pública da área urbana já chegou.

“Nós tivemos a autorização por parte do prefeito Ronaldo Lopes para investir quase um milhão de reais na compra que fechará toda a cidade em LED. O material chegou e já estamos dando andamento aos serviços. Esse investimento que está sendo feito pela gestão Penedo Crescendo com Seu Povo é o reflexo do trabalho de um prefeito que tem responsabilidade e compromisso com sua gente”, finaliza Araújo.

