Penedo participa de oficina do Programa Futuro Turismo Brasil

Foi realizada nesta segunda-feira, 14, uma oficina do Programa Futuro Turismo Brasil. Secretários municipais, representantes de algumas pastas da Prefeitura de Penedo e do trade turístico local participaram da atividade no auditório da Casa de Aposentadoria.

A oficina foi ministrada por Ladjane Rameh, turismóloga e consultora GKS. Durante a atividade, além de um trabalho em grupo, os participantes conheceram um pouco mais da história de Destinos Turísticos Inteligentes já consolidados, como Santander (Espanha), Medelín (Colômbia), Salvador-BA e Florianópolis-SC.

Os participantes também se aprofundaram acerca do Programa Futuro Turismo Brasil e se inteiraram sobre os eixos estratégicos que são fundamentais para o desenvolvimento turístico de um DTI, que são Governança, Sustentabilidade, Tecnologia, Inovação, Marketing, Experiência, Acessibilidade, Criatividade, Mobilidade e Transporte e Segurança.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a oficina é um dos passos mais importantes no desenvolvimento do plano de Destino Turístico Inteligente.

“Chegamos a um dos passos mais importantes dessa jornada. Penedo participou de um edital de seleção e venceu, assim como outras cidades. Com essa conquista, assumimos o compromisso de desenvolver um plano consistente, integrado e participativo. Não tenho dúvidas de que, com a ajuda de todos, vamos avançar e transformar Penedo, que é uma cidade histórica, em um destino cada vez mais inteligente”, disse.

E o trabalho não para. Na quarta-feira (16), será realizada a Oficina de Análise Integrada e na próxima sexta-feira (18), a Oficina de Plano Estratégico, encerrando, assim, este ciclo.

O Programa Futuro Turismo Brasil é promovido pelo Sebrae Nacional e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC