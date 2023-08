Penedo realiza capacitação para aumentar rede de apoio às mulheres vítimas de violência

O Agosto Lilás é o mês da prevenção e do enfrentamento à violência contra as mulheres. Como forma de fortalecer políticas públicas de apoio às vítimas, a Prefeitura de Penedo, o Governo de Alagoas e a Rede de Atenção às Violências (RAV) realizaram uma capacitação por um mundo mais justo e sem violência.

O evento realizado nesta terça-feira, 22, no Theatro Sete de Setembro, contou com a participação dos servidores das Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e da Mulher, além do Conselho Tutelar e da Polícia Militar, esta representada pela equipe da Ronda Maria da Penha.

“Com vários relatos aqui hoje, nós percebemos o quanto é difícil ser mulher, seja dentro de casa, no trabalho ou na rua. Por isso temos que começar a nos organizar como rede de apoio. Penedo nunca teve tanta representatividade como tem hoje. Hoje temos a Secretaria da Mulher, Ronda Maria da Penha, temos Secretária de Saúde e de Assistência Social, Secretária de Infraestrutura, que sempre foi um cargo masculino. Nós temos essa obrigação de ajudar e notificar os casos”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, destacando a paridade de gênero no primeiro escalão do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da Rede de Atenção às Violências (RAV), garante assistência em saúde para as alagoanas acometidas por violência sexual e doméstica.

A capacitação trouxe informações importantes para acolhimentos e identificação das vítimas nas diferentes secretarias e setores que fazem parte da rede que pode oferecer apoio as mulheres vítimas de violência.

“Penedo é o 5° município de Alagoas que tem mais registro de violência contra a mulher, de acordo com os boletins de ocorrências. Eu quero que no próximo ano, Penedo saia dessa posição no ranking. Mudar a cultura não é fácil, mas precisamos mudar esse contexto. Não é parar de notificar, as notificações estão acontecendo, mas é preciso dialogar mais e orientar as vítimas, além de oferecer apoio. Somos rede, questão da violência é de todos nós”, disse a assessora especial da RAV, Milene Mendes.

Para a Secretária Municipal da Mulheres, Mariana Barbosa, o aumento das denúncias é um dado positivo, pois significa que as mulheres não estão ficando mais caladas.

“É uma luta grande, nossos dados são altos e as denúncias estão aumentando. Porém, isso nos alegra um pouco porque se as mulheres estão denunciando, significa que a nossa rede de apoio está dando certo. De alguma forma elas estão se sentindo seguras para denunciar. Mas essa discussão não deve ficar resumida aqui, temos que ampliar as palestras e as discussões. E espero que todos nós nos unamos para alcançar o máximo de mulheres possíveis”, disse a Secretária Municipal da Mulher, pasta instituída na administração municipal durante a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

Texto Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS

Fotos Deywisson Duarte – Secom PMP