Penedo sedia audiência pública final do PDITS da região Caminho das Águas

Evento aconteceu no auditório da Casa de Aposentadoria e contou com a presença dos representes da região turística Caminho das Águas

Penedo sediou a audiência pública final do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável da região Caminho das Águas, evento realizado pela Secretaria de Estado de Turismo de Alagoas (SETUR/AL), por meio da empresa LOG Estratégia.

A audiência promovida nesta terça-feira, 01, contou com a presença dos representantes dos municípios que fazem parte da região turística Caminho das Águas (Barra de São Miguel, Coruripe, Feliz Deserto, Marechal Deodoro, Piaçabuçu, Jequiá da Praia, São Miguel dos Campos, Roteiro, Pilar e Coqueiro Seco).

O resumo final do planejamento estratégico elaborado para guiar o desenvolvimento turístico da região pelos próximos 10 anos foi apresentado na audiência, estudo que prevê a integração de todas as instâncias junto com o governo, setor privado, sociedade civil organizada e demais setores.

O planejamento foi trabalhado em torno das áreas de Turismo, Infraestrutura, Socioeconomia, Patrimônio Histórico, Avaliação Institucional e Governança e Conhecimento e Inovação, e terá investimento, além do Governo do Estado, do Governo Federal, Instituição de Fomento Internacional e a Instância de Governança.

De acordo com o Prefeito Ronaldo Lopes, o desenvolvimento do turismo se dá de forma integrada.

“Parabenizo a todos que fazem parte deste trabalho que é tão importante. A partir dele, o segmento do turismo será cada vez mais desenvolvido, não somente em nossa cidade, mas, também, em toda a região Caminho das Águas”, disse o Prefeito de Penedo.

“Com o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS), vamos, ainda mais, fortalecer, estruturar e, também, desenvolver as atividades turísticas e econômicas da nossa região, disse Karlinne Cordeiro, diretora de Economia Criativa da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa.

