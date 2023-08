Pente-fino do Bolsa Família é confirmado para mais pessoas; veja quem está na mira do Governo

O Programa Bolsa Família é uma iniciativa do governo federal que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio de transferência de renda. No entanto, periodicamente são realizadas checagens para verificar se os beneficiários estão cumprindo as regras e exigências estabelecidas pelo programa. Neste mês de agosto, em especial, dois grupos de famílias estão passando por um pente-fino, e é importante que os beneficiários desses grupos estejam atentos para evitar bloqueios e cancelamentos. Neste texto, vai ser explorado detalhadamente essa situação e fornecer informações relevantes sobre o assunto.

Os Grupos Afetados Pelo Pente-fino do Bolsa Família

Os grupos familiares mais afetados pelo pente-fino do Bolsa Família neste mês de agosto são aqueles compostos por mulheres chefes de família, que são mães solo responsáveis por criar seus filhos sozinhas, e os grupos familiares unipessoais, formados por apenas um integrante que declarou morar sozinho no momento da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). O Ministério do Desenvolvimento Social identificou a necessidade de verificar esses grupos devido a possíveis divergências entre os dados do programa e os dados do Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Essas divergências podem indicar que alguns beneficiários mentiram no momento da inscrição, inflando artificialmente o número de famílias nessas categorias.

A Importância de Atualizar o Cadastro

Para evitar bloqueios e cancelamentos, é fundamental que os beneficiários do Bolsa Família que se enquadram nos grupos mencionados realizem as atualizações necessárias em seu cadastro. No caso dos grupos familiares unipessoais, é importante corrigir a informação de que moram sozinhos, caso essa não seja a realidade. Já no caso das mulheres chefes de família, é essencial mencionar corretamente se residem com companheiros, parentes ou amigos que também possuem suas próprias famílias. O governo considera que um grupo familiar é composto por todas as pessoas que moram na mesma casa e dividem as despesas, independentemente do parentesco. Portanto, é fundamental que essas informações sejam atualizadas para evitar problemas futuros.

Onde Atualizar o Cadastro

Caso você se enquadre em um dos grupos afetados pelo pente-fino do Bolsa Família, e ainda não tenha sido bloqueado, é importante que procure um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para atualizar e corrigir o cadastro o mais rápido possível. Os CRAS são unidades de assistência social presentes em diversos municípios do país, e podem fornecer orientações e auxiliar no processo de atualização cadastral. É fundamental estar atento aos prazos e não deixar para realizar as atualizações de última hora, a fim de evitar transtornos e a perda do benefício.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família

Para aqueles beneficiários do Bolsa Família que não foram bloqueados ou cancelados, é importante ficar atento ao calendário de pagamentos. Os depósitos começarão a ser realizados a partir do dia 18 de agosto, seguindo um cronograma de acordo com o número final do NIS de cada família. Confira abaixo as datas oficiais:

NIS de final 1: depósito na conta em 18 de agosto;

NIS de final 2: depósito na conta em 21 de agosto (valores disponibilizados no sábado, dia 19/08);

NIS de final 3: depósito na conta em 22 de agosto;

NIS de final 4: depósito na conta em 23 de agosto;

NIS de final 5: depósito na conta em 24 de agosto;

NIS de final 6: depósito na conta em 25 de agosto;

NIS de final 7: depósito na conta em 28 de agosto (valores disponibilizados no sábado, dia 26/08);

NIS de final 8: depósito na conta em 29 de agosto;

NIS de final 9: depósito na conta em 30 de agosto;

NIS de final 0: depósito na conta em 31 de agosto.



É importante ressaltar que essas datas podem sofrer alterações, por isso, é fundamental acompanhar as informações disponibilizadas pelo governo, a fim de garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido.

Importância do Pente-fino do Bolsa Família

Em resumo, o pente-fino do Bolsa Família realizado neste mês de agosto afeta principalmente os grupos familiares formados por mulheres chefes de família e os grupos unipessoais. É fundamental que os beneficiários desses grupos estejam atentos para evitar bloqueios e cancelamentos, realizando as atualizações necessárias em seu cadastro. Além disso, é importante acompanhar o calendário de pagamentos para garantir o recebimento do benefício dentro do prazo estabelecido. O Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo federal, e é essencial que os beneficiários estejam em conformidade com as regras e exigências do programa.