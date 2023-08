Edesde então Cidade de Manchester foi tomado por Grupo de Futebol da Cidadeseu sucesso foi prejudicado pelo aumento nas finanças do clube.

Quer tenha sido o Liga Premiada, Copa da Inglaterra ou seu recente Liga dos Campeões triunfo, os críticos saíram da toca e pregaram a injustiça dos gastos do Man City na última década e meia.

Essas críticas irritaram o gerente Pep Guardiola bastante. Com estrela Kevin De Bruyne fora por um longo período, o clube pode precisar voltar ao mercado de transferências depois de trazer Se Guardiol e matthew kovacic este Verão.

Quando questionado sobre o mercado de transferências, Guardiola fez uma sutil escavação em Chelsea e nos críticos que não analisam os gastos do Chelsea como fazem com o Manchester City.

Eu não poderia ficar aqui sentado se gastássemos o que o Chelsea gastou nas duas últimas janelas de transferências, você me mataria. Estaríamos sob escrutínio como você não poderia imaginar. Não critico o Chelsea nem por um segundo. Estou dizendo, se fizermos isso, estaremos mortos, em todo o mundo. Eles podem fazer o que quiserem. Não gosto quando me criticam, o que fazemos, o que tenho a dizer. Cada um tem o seu negócio e cada um faz o que é melhor para o clube.

Mais dinheiro, mais problemas

Desde Todd Boehly assumiu como proprietário do Chelsea no final de maio de 2022, o Chelsea gastou US $ 1,21 bilhão. Sim, bilhões. É verdade que eles venderam muitos jogadores, mas o número é assustador na era do “Fair Play Financeiro”.

Na verdade, o Manchester City gastou mais desde que Guardiola é o técnico, mas isso se estende por sete anos.