Pep Guardiola vence prémio de treinador do ano da UEFA

Cidade de Manchester treinador Pep Guardiolavencedor da temporada passada Liga dos Campeõesrecebeu o prémio de treinador do ano da UEFA no Mónaco, com treinadores italianos Simone Inzaghi do Inter e Luciano Spallettique venceu a Série A com Nápolestambém na corrida.

Guardiolaque não compareceu à cerimônia no Fórum Grimaldi de Mônaco por se recuperar de uma cirurgia, recebe a homenagem de Carlos Ancelottique recebeu o prêmio no ano passado em Istambul depois de vencer a Liga dos Campeões, a LaLiga e as Supertaças da Espanha e da Europa com Real Madrid.

No comando do Manchester City desde a temporada 2016-2017, Guardiola aproveitou ao máximo a vantagem fiscal intransponível que o clube possui e ainda conquistou a Triple em 2022/23, composta pela Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões da última temporada. , Ele ainda somou títulos nesta temporada depois de derrotar Sevilha nos pênaltis na final da SuperTaça Europeia, em Atenas.

Com este título, ele elevou o total de sua carreira para 36, ​​que inclui os 14 que conquistou durante sua passagem pelo Barcelona (três Ligas, duas Ligas dos Campeões, duas Copas do Rei, três Supercopas de Espanha, duas Supertaças da Europa e dois Mundiais de Clubes) e as sete que conquistou com Bayern de Munique (três ligas, um Mundial de Clubes, duas Taças e uma Supertaça Europeia).

Com Cidade de Manchesterjá conquistou 15 títulos (quatro títulos da Premier League, duas FA Cup, quatro Taças da Liga, três escudos comunitários, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia).

Os vencedores dos prémios de Melhores da Época da UEFA são escolhidos por um painel de treinadores e jornalistas, após uma pré-selecção inicial pelo grupo de estudo técnico da UEFA, com base no seu desempenho.