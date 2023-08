Pepsico OFERECE EMPREGOS por todo o país

A Pepsico, empresa transnacional estadunidense de alimentos, lanches e bebidas, está com ótimas oportunidades de emprego pelo Brasil. Quer dizer, se você está em busca de um novo emprego, vale a pena consultar a lista de vagas abaixo:

Vendedor (a) Pronta Entrega – Obrigatório CNH C, D Ou E – Bambuí – MG – Venda Externa;

Vendedor (a) – Carpina – PE – Venda Externa;

Assistente de Logística Pleno PCD – Recife – PE – Logística;

Assistente de Logística JR – Passo Fundo – RS – Logística;

Vendedor (a) – Divinópolis – MG e Jundiaí – SP – Venda Externa;

Auxiliar de Logística (Zona Leste – SP) – São Paulo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Vendedor (a) Pronta Entrega – Barretos e Catanduva – SP – Venda Externa;

Ajudante de Expedição – Curitiba – PR – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Empilhadeira – Sete Lagoas – MG – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Técnico Eletromecânico I – Jaboatão dos Guararapes – PE – Manutenção Elétrica.

Mais sobre a Pepsico

Sobre a Pepsico, podemos ressaltar que, no Brasil desde 1953, se expandiu acompanhando o desenvolvimento do próprio país. Atualmente, sua operação em território nacional engloba mais de 71 centros de distribuição.

Somando-se a isso o talento e capacitação de nossos mais de 12 mil funcionários e funcionárias, a PepsiCo é uma empresa inovadora e preparada para superar expectativas e atender às necessidades de um mercado complexo como o brasileiro.

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores e consumidoras em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais de US$ 70 bilhões em receita líquida global em 2020, impulsionada por um portfólio complementar de alimentos e bebidas.

Por fim, o portfólio de produtos da PepsiCo inclui uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo 23 marcas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas.

Como efetivar a sua inscrição?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



