Uma notícia promissora surge para as micro e pequenas empresas, assim como para os microempreendedores individuais (MEIs), que agora podem contar com uma solução para aliviar suas finanças.

Pequenos negócios recebem novas condições para quitação de dívidas do FGTS em longo prazo

A oportunidade de parcelar as dívidas relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em um período de até 10 anos oferece um alívio bem-vindo para esses empreendedores.

Em suma, a medida, recentemente publicada no Diário Oficial da União, visa simplificar a regularização das empresas em relação ao FGTS, tornando o processo mais flexível e acessível.

Facilitando a regularização

Desse modo, a iniciativa surge como um meio de simplificar a regularização das obrigações das empresas perante o FGTS. Assim, a proposta busca estabelecer um processo mais ágil e direto, permitindo acordos de parcelamento que podem ser adaptados às necessidades financeiras das empresas.

Opções de parcelamento

A oportunidade de parcelamento abrange dívidas em várias fases de cobrança, independentemente de sua origem ou data de ocorrência. Dessa forma, o prazo para o acordo de parcelamento do FGTS foi segmentado da seguinte forma:

85 parcelas para empresas em geral;

100 parcelas para empresas de direito público;

100 parcelas para empresas envolvidas em processos de recuperação judicial, liquidação ou intervenção deferida;

120 parcelas para empregadores protegidos pela Lei Complementar nº 123/06;

60 parcelas para débitos relacionados a Contribuições Sociais.

Contudo, a responsabilidade de negociar o parcelamento recai sobre o empregador, que deve realizar o procedimento junto à Caixa Econômica Federal.



Abrangência das medidas

Além de abordar dívidas do FGTS, a medida também abarca as Contribuições Sociais (CS). Em suma, a administração do FGTS, a cargo da Caixa Econômica Federal, definiu valores mínimos para as parcelas.

Dessa maneira, para empregadores em geral, o valor mínimo das parcelas foi estabelecido em R$ 479,65. No caso específico do parcelamento das Contribuições Sociais, o valor mínimo fixado é de R$ 200,00.

Flexibilidade em tempos de crise

Conforme informações divulgadas por especialistas do Sebrae, o empreendedor com débitos pendentes tem a opção de requerer a interrupção dos pagamentos das parcelas em situações de decretação de estado de calamidade pública. Assim, considerando a região em que o negócio está estabelecido. Resumidamente, isso confere um grau adicional de flexibilidade e consideração pelas circunstâncias adversas.

FGTS Digital e fase de adaptação

Além disso, segundo informações do Sebrae, no que diz respeito a situações anteriores à implementação do sistema FGTS Digital, foi instituída uma fase de adaptação que se estende por até 12 meses. Certamente, isso oferece às empresas um período para se ajustarem às vantagens da nova regulamentação e tirarem proveito das mudanças.

Restrições e compromissos éticos

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) enfatiza de maneira significativa que indivíduos registrados no cadastro de empregadores que submeteram seus trabalhadores a condições equiparadas à escravidão, não estão autorizados a parcelar suas dívidas relacionadas ao FGTS. Dessa forma, essa medida reflete o compromisso com a ética e os direitos humanos.

Uma importante medida para a economia nacional

Certamente, a oportunidade de parcelamento para dívidas do FGTS marca um passo positivo em direção ao alívio das obrigações financeiras para micro e pequenas empresas, bem como MEIs. Desse modo, com medidas que contemplam diferentes cenários e necessidades, a regularização junto ao FGTS se torna mais acessível e adaptável.

Assim, é importante ressaltar que, em meio a desafios, a flexibilidade proporcionada pelo parcelamento e a consideração por circunstâncias excepcionais demonstram um esforço para apoiar empreendedores em diversos contextos econômicos.

Por isso, é importante ressaltar que ações como essas são fundamentais para a economia do Brasil em diversos aspectos, considerando a importância do pequeno negócio na rotina do país e no emprego e renda do cidadão.