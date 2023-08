Perdi a Senha do MEU INSS? Como Resolver?

Se você chegou neste artigo possivelmente estava buscando “perdi a senha do Meu INSS e agora?”. Mas, fique tranquilo, porque é possível recuperar a senha e o acesso ao portal. Então, confira o que deve fazer a seguir.

O portal Meu INSS é um grande aliado para todos os segurados do Instituto. Assim, oferece aos usuários dados pessoais, benefícios, informações e permite usufruir de serviços como verificação de resultados e agendamento de perícias.

O que é o portal Meu INSS?

Antes de saber como recuperar a senha do Meu INSS é válido entender o que. Então, é uma ferramenta criada pelo governo para que o cidadão tenha acesso fácil e rápido às informações do seu INSS.

Você pode acessar a página pelo site oficial, clicando aqui, bem como, por meio do aplicativo “Meu INSS”, disponível para Android e iPhone, de forma gratuita. Com ele, tem à disposição mais de 90 serviços oferecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Como se cadastrar no portal?

Além da dúvida “perdi a senha do Meu INSS, como recuperar?”, é comum que os usuários queiram saber como se cadastrar no portal. Portanto, vale destacar que é indispensável que tenha uma conta ativa no Gov.BR.

Em seguida, para realizar o cadastro é preciso informar dados pessoais como CPF, nome completo e data de nascimento. Além disso, deve responder perguntas feitas pelo INSS, disponíveis clicando aqui.

Perdi a senha do Meu INSS e agora? Veja como recuperar

Se precisa recuperar a sua senha do aplicativo, não se preocupe. Isso porque, é um processo simples e pode ser feito por meio do e-mail ou telefone que foram previamente cadastrados na plataforma.



Há também como recuperar o código por meio da biometria facial, bem como, fazendo uso de serviços de internet banking. Porém, deve ser de instituições financeiras credenciadas pelo Instituto.

A seguir confira o passo a passo para recuperar a sua senha:

O primeiro passo é acessar o portal Meu INSS , clicando aqui;

Em seguida, clique no botão “entrar com Gov.BR”, que está no centro da tela;

Depois, informe qual o número do seu CPF e clique em avançar;

A próxima etapa é redefinir a senha, portanto, clique em “esqueci minha senha”;

Na próxima tela, selecione a opção “não sou um robô” e, novamente, avance para a etapa final;

Por fim, selecione uma das opções disponíveis para gerar uma nova senha.

Ao terminar esse processo você terá resolvido a dúvida inicial que era: “perdi a senha do Meu INSS e agora?”. Portanto, já anote em algum caderno ou bloco de notas para não esquecer novamente.

O que fazer se o erro no acesso continuar?

Se ao terminar todo o passo a passo acima e seu problema não for resolvido é possível entrar em contato com a assistente virtual do INSS, a Helô. Então, antes mesmo de fazer login no portal, inicie a conversa com a inteligência artificial do instituto, na opção que aparece no lado direito da sua tela.

Para que consiga solicitar atendimento por meio da Helô é preciso informar o nome completo e o número do CPF. Em seguida, clique em “iniciar atendimento” e aguarde o carregamento do chat. Por fim, o usuário deve clicar em “senha do Meu INSS” e depois iniciar o assunto de seu interesse.

O atendimento será iniciado com chatbot, mas, caso seja necessário, um atendente poderá dar sequência ao processo. Portanto, não deixe de solicitar apoio na plataforma sempre que for preciso.

Como evitar perder senhas?

É comum as pessoas se perguntarem “perdi a senha do Meu INSS e agora?”, ou de qualquer outro aplicativo e redes sociais. Mas, há algumas dicas que podem fazer com que não esqueça ou perca mais suas senhas. Entre elas, estão:

Crie um padrão de senha para usar nos seus aplicativos e cadastros;

Anote as senhas em um bloco de notas seguro ou em um caderno.

São dicas simples, mas que ajudam muito quem tem o hábito de esquecer as senhas. Além disso, sempre coloque contatos atualizados, de e-mail e telefone, caso precise recuperar seu login em alguma plataforma.

Com isso, seguindo todos os passos desse artigo você consegue recuperar a sua senha do portal Meu INSS e ter acesso completo a todos os dados e serviços disponibilizados aos clientes na plataforma. Então, não deixe de resolver seu problema agora mesmo.