Perigo de dormir com o iPhone carregando! Veja riscos

Apesar de ser um hábito muito comum, muitas pessoas não se dão conta do perigo de dormir com o iPhone carregando na cama, embaixo da coberta ou até mesmo embaixo do travesseiro.

A princípio, parece um comportamento simples, e que não causará danos ou prejuízos. Porém, a verdade é que existe um risco por trás desse tipo de hábito, e é sobre isso que discutimos neste conteúdo. Continue lendo.

Entenda o perigo de dormir com o iPhone carregando

A própria Apple alerta sobre o perigo de dormir com o iPhone carregando, embora muitos usuários do dispositivo nem tenham dado a devida importância ao assunto. Acontece que dormir com o celular na tomada pode aumentar os riscos de incêndio.

Isso porque, enquanto aparelho está conectado a uma fonte de alimentação, ele precisa ser mantido ventilado. Caso contrário, poderá superaquecer a ponto de causar um incêndio.

Agora, imagine esse risco enquanto você dorme. Se você colocar o seu aparelho para carregar e “guardá-lo” embaixo do travesseiro enquanto isso, se ele incendiar a sua cama, automaticamente você sofrerá com queimaduras graves, concorda?

Portanto, é muito importante estar atento a esse comportamento e sempre colocar o celular para carregar em um espaço que seja seguro, ventilado, fresco e livre de cobertas e tecidos que possam abafar o dispositivo.

Afinal de contas, se você mantê-lo em uma superfície que aquece junto com ele, as chances de danos são bem grandes. Fique atento a esse alerta e proteja a sua saúde e segurança!

E outro ponto que merece destaque, é que esse superaquecimento também pode começar a causar danos no próprio aparelho. Isto é, pode ser que o incêndio não se inicie quando o seu celular superaquecer, mas, pode ser que componentes internos comecem a sofrer prejuízos por conta disso.

Sendo assim, nunca é uma boa ideia deixar o celular carregando na cama, ok?

Esse hábito também pode influenciar na saúde e no sono

Não podemos nos esquecer de que além do perigo de dormir com o iPhone carregando, como vimos anteriormente, existe ainda uma relação direta com a qualidade do sono.

Muitas pessoas têm o hábito de manter o celular na cama por um motivo: Ficam usando o aparelho até pegar no sono. Acontece que, por mais que acreditem que isso ajuda a dormir, pois “distrai a mente”, a luminosidade da tela pode atrapalhar a produção do hormônio do sono, fazendo com que a pessoa durma cada vez mais tarde e tenha uma qualidade de sono ruim.

Além disso, o hábito de ficar “descendo o feed” incansavelmente pode causar uma série de prejuízos, inclusive emocionais. Afinal, muitos gatilhos negativos de ansiedade e estresse podem aparecer quando ficamos consumindo conteúdos de forma exagerada, concorda?

Por isso, além de ser perigoso para a nossa segurança e saúde física, dormir com o celular carregando e tão próximo da cama pode nos levar a comportamentos que causam danos à saúde mental. Lembre-se sempre disso e cuide da sua saúde!