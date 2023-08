período para pedidos de isenção de taxa começa nesta segunda (27)

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) é uma instituição de nível superior pública que foi criada no ano de 1976. Atualmente, a instituição é considerada uma das melhores universidades de todo o país e, dessa forma, não é de se surpreender que muitos estudantes brasileiros queiram estudar em um de seus tantos campi.

Uma das formas de ingresso na Unesp é por meio do processo seletivo elaborado pela Fundação Vunesp e aplicado todos os anos. O calendário oficial do Vestibular 2024 já foi divulgado e os estudantes devem ficar atentos: o período para envio de pedidos de isenção e redução da taxa de inscrição começa nesta segunda-feira, dia 28 de agosto.

Dessa forma, para que você possa entender como a solicitação deve ser feita, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a isenção e redução da taxa do Vestibular Unesp 2024. Confira!

Vestibular Unesp 2024: candidatos poderão solicitar isenção e redução a partir desta segunda (28)

Todos os candidatos que quiserem participar do Vestibular 2024 da Unesp deverão realizar o pagamento de uma taxa de inscrição de R$ 192,00. Porém, também será possível solicitar a isenção e a redução do valor, conforme indicado pela Fundação Vunesp.

Conforme o calendário oficial do Vestibular da Unesp 2024, os candidatos interessados em participar do processo seletivo poderão solicitar a isenção e redução da taxa de inscrição a partir desta segunda-feira, dia 28 de agosto. Os pedidos de deverão ser enviados até o dia 03 de setembro.

Poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição os candidatos que se encaixarem em um dos seguintes critérios:

Estudantes com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos e que estejam cadastrados no CadÚnico do Governo Federal;

Estudantes que concluíram ou irão concluir em 2023 o ensino médio com todo o currículo cumprido em escola da rede pública, com bolsa integral em escola privada ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA). É necessário possuir também renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa, além de residir no Estado de São Paulo ou estar vinculado a uma instituição de ensino no estado.

A redução da taxa, por sua vez, poderá ser solicitada pelos estudos que fizerem parte de uma das seguintes categorias:



Você também pode gostar:

Redução de 50% do valor da taxa: candidatos matriculados no ensino médio ou em curso pré-vestibular e que recebam remuneração mensal inferior a dois salários mínimos ou estejam desempregados.

Redução de 75% do valor da taxa: candidatos que estão cursando o último ano do ensino médio público paulista (Secretaria da Educação e Centro Paula Souza).

É importante mencionar que os candidatos comtemplados com a redução da taxa de inscrição deverão acessar a “Área do Candidato” no site da Vunesp e imprimir o boleto bancário com o valor reduzido para pagamento.

Vestibular Unesp 2024: resultados dos pedidos de isenção e redução

Os candidatos que solicitarem a isenção e a redução da taxa de inscrição poderão acessar o resultado dos pedidos no dia 25 de setembro. O documento estará disponível nos sites da Unesp e também da Fundação Vunesp.

Vestibular Unesp 2024: oferta de vagas

Através do Vestibular 2024, a Unesp irá oferecer 6.596 vagas para diferentes cursos de graduação ministrados em 24 cidades do estado de São Paulo. Os cursos serão oferecidos em Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

É importante mencionar que a Unesp irá usar o sistema de cotas no Vestibular 2024. Nesta edição, 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp serão destinadas aos candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública, sendo que 35% das vagas desse sistema são destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.