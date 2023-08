Pesquisa de caridade do IRS: como posso verificar se uma instituição de caridade é legítima?

EUEm uma era de doações digitais e causas de caridade, garantir que suas doações cheguem aos destinatários pretendidos nunca foi tão importante.

Continue lendo para descobrir como você pode evitar ser vítima de um esquema fraudulento.

Maneiras seguras de doar para instituições de caridade

Quando você está com vontade de retribuir e apoiar uma boa causa, é essencial garantir que seu dinheiro suado termina onde foi planejado.

Os golpistas costumam atacar indivíduos generosos, então aqui estão algumas dicas para garantir que suas doações cheguem a instituições de caridade legítimas:

Evite transferências bancárias e cartões-presente: Os golpistas frequentemente pedem doações por meio de transferências eletrônicas ou cartões-presente porque esses métodos de pagamento são difíceis de rastrear.

É melhor doar usando métodos mais seguros como cartões de crédito ou Verificações depois de pesquisar o caridade.

Doações on-line: Ao doar online, verifique se há “https” no endereço da web antes de inserir suas informações de pagamento. Essa criptografia garante que seus dados sejam transmitidos com segurança. No entanto, lembre-se de que a criptografia por si só não garante legitimidade, pois os golpistas também podem empregar esta tecnologia.

Cuidado com solicitações de criptomoeda: Se uma instituição de caridade insistir que a criptomoeda é o único método de doação aceitável e não aceita cheques ou cartões de crédito, tenha cuidado. Isso pode ser um sinal de alerta para uma fraude.

Reconhecendo e evitando golpes ao doar

Infelizmente, os golpistas são adeptos de mexer com o coração e explorar a generosidade.

Veja como identificar e evitar instituições de caridade falsas:

Não tenha pressa: Os golpistas querem que você tome decisões precipitadas sem pesquisar suas reivindicações. Reserve um tempo para avaliar cuidadosamente a instituição de caridade antes de doar.

Desconfiar do identificador de chamadas: a tecnologia torna mais fácil para os golpistas manipularem as informações de identificação de chamadas, fazendo com que as chamadas pareçam locais ou de organizações legítimas. Sempre verifique a legitimidade do chamador de forma independente.

Verifique as promessas: se uma arrecadação de fundos afirmar que você já prometeu ou doou, pare e verifique novamente. Alguns golpistas usam essa tática para convencê-lo a contribuir novamente.

Pesquise a instituição de caridade: Preste muita atenção ao nome da instituição de caridade e verifique sua autenticidade realizando pesquisas. Alguns golpistas criam nomes semelhantes a instituições de caridade conhecidas para enganar os doadores.

Tenha cuidado com afirmações vagas: Os golpistas costumam fazer afirmações emocionais, mas vagas, sobre ajudar famílias necessitadas ou apoiar veteranos. Solicite detalhes específicos sobre como sua doação será usada.

Cético em relação às promessas de sorteios: Tenha cuidado se lhe for prometido um prêmio ou vitória em um concurso em troca de uma doação. Instituições de caridade legítimas não funcionam dessa maneira.

Se você encontrar um golpe de caridade ou suspeitar atividade fraudulenta, é crucial relatá-lo. Veja onde recorrer:

Relatórios FTC: Denuncie golpes à Federal Trade Commission (FTC) em ReportFraud.ftc.gov.

Regulador estadual de caridade: Entre em contato com o regulador de caridade do seu estado para denunciar golpes e obter mais informações. Você pode encontrar o regulador de caridade do seu estado em nasconet.org.

Ao denunciar um golpe de caridade, forneça o máximo de informações possível, incluindo a organização ou nome da arrecadação de fundos e número de telefone, método de contato e quaisquer detalhes sobre o encontro.