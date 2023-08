Pesquisa diz que Bolsa Família é destaque no governo Lula (Confira!)

De acordo com um levantamento feito pela Genial/Quaest, divulgado recentemente, apontou-se que o programa social de transferência de renda, Bolsa Família, é a melhor notícia relacionada ao governo Lula (PT). Todavia, a manutenção do benefício no valor de R$600 mais os adicionais pagos aos núcleos familiares tiveram destaque.

Analogamente, o Bolsa Família tem em seu comando, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Pobreza (MDS), Wellington Dias (PT). A política relacionada ao programa social da pasta, atende atualmente a mais de 21 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

A princípio, a pesquisa da Genial/Quaest, aponta que a população brasileira está satisfeita com o programa de transferência de renda do Governo Federal. De acordo com estimativas, cerca de 18,5 milhões de famílias foram retiradas da linha de pobreza e extrema pobreza durante o início deste novo mandato do presidente Lula.

Wellington Dias afirma que “O Bolsa Família é referência no combate à fome e à pobreza; a população sente os efeitos positivos dessa ação. É um programa potente do governo que faz diferença na vida das pessoas mais pobres garantindo a elas recursos para colocar comida na mesa, além de manter os filhos na escola”.

Destaque do Bolsa Família

Um estudo feito pelo Instituto de Pesquisa de Reputação e Imagem (IPRI), contratado pelo Governo Federal, apontou que no mês de julho, o Bolsa Família foi o mais bem avaliado nestes oito meses em que o presidente Lula assumiu o novo mandato. O programa social se destacou entre as ações do Palácio do Planalto.

Em síntese, a pesquisa demonstrou que a política governamental de distribuição de renda, junto a outras ações sociais, relacionadas à saúde e educação, se tornaram notáveis pela população brasileira. De fato, o programa Bolsa Família toma a dianteira nos projetos estabelecidos pelo Governo Federal neste ano de 2023.

Na comparação do Bolsa Família com o Auxílio Brasil, do governo de Jair Bolsonaro (PL), cerca de 58% dos beneficiários dos programas sociais, disseram que a gestão atual é melhor que a passada. Aliás, 27% das pessoas entrevistadas afirmaram que está igual, enquanto que 11% disseram que no governo passado era bem melhor.

Para ter direito a receber os benefícios do Bolsa Família, os núcleos familiares devem estar registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Suas informações precisam estar atualizadas e corretas, caso contrário, pode-se perder o direito de receber o dinheiro do programa de transferência de renda instituído pelo Governo Federal.



Você também pode gostar:

Cadastro no programa social

Desse modo, para se cadastrar no programa Bolsa Família, um representante do núcleo familiar precisa ir em um posto de atendimento da assistência social, de seu município, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), por exemplo. A renda per capita familiar deve ser de até R$218 por mês, para receber o benefício.

Sendo assim, se uma família de seis pessoas tiver uma renda mensal de um salário mínimo, ou seja, R$1.320, significa que cada membro do núcleo familiar recebe por mês os R$217 instituídos para o recebimento do Bolsa Família. As pessoas ouvidas pela pesquisa Genial/Quaest, também falaram da inflação e do Minha Casa Minha Vida.

Outros assuntos importantes também tiveram destaque no levantamento, como o aumento real do salário mínimo, novos investimentos estrangeiros. A pesquisa tratou da criação de novos postos de trabalho, e a preservação do meio ambiente. A cúpula da Amazônia esteve presente no levantamento, ficando em terceiro lugar.

Calendário do Bolsa Família

Nesta sexta-feira (18/08) começam os pagamentos do Bolsa Família para os beneficiários com o número de inscrição social (NIS) terminado em 1. Neste mês o Governo Federal irá pagar o adicional de R$150 para núcleos familiares com crianças de até os seis anos de idade. Também irá depositar cerca de R$50 para gestantes e lactantes.

Crianças e jovens entre 7 e 18 anos também receberão o adicional de R$50. Os pagamentos do programa social são feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês. Há um vínculo relacionado ao calendário com o NIS dos beneficiários. Para fazer uma consulta, pode-se utilizar o aplicativo do Caixa Tem ou do Bolsa Família.

Em conclusão, o novo Bolsa Família foi lançado no início do ano, no lugar do Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro. O valor do benefício continuou o mesmo do ano passado, mas o Governo Federal conseguiu um espaço no Orçamento para pagar valores adicionais. A pesqsuia aponta que a população brasileira vê o programa social com bons olhos.