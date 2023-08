Pesquisa mostra impacto do marketing de afiliados no e-commerce

Dados da Rakuten Advertising, especialista em tecnologia para publicidade e marketing digital, confirmam que o mercado brasileiro de e-commerce manteve um forte crescimento no primeiro semestre de 2023, com alta significativa nas vendas e no número de pedidos em relação aos seis primeiros meses do ano passado.

Quem teve bastante impacto nesse aumento foram os anúncios online em rede de afiliados (desde produtores de conteúdo, influenciadores e tecnologias de divulgação online até sites de cupons e cashback, por exemplo). A companhia japonesa registrou alta de 45% nas vendas usando esse tipo de oferta no período. Já o número de pedidos gerados por intermédio desses anúncios avançou 39%.

Esses dados, em combinação com o aumento de 16% no volume de cliques em publicidade online no primeiro semestre, comprovam uma alta importante na taxa de conversão. Ou seja, menos cliques foram necessários para cada venda gerada nessa modalidade, aponta o estudo.

Já o ticket médio (valor médio de cada compra intermediada por anúncios online) também apresentou variação positiva, com alta de 4% em relação ao mesmo período de 2022. Nesse recorte, os meses que registraram o maior percentual de conversões foram março, junho e maio, nessa ordem – os mesmos desde 2021.

Categorias de destaque

Os dados do primeiro semestre também indicam uma mudança gradual nos hábitos de consumo online, que começam a se distanciar dos reflexos da pandemia de covid-19. Se em 2021 as categorias de maior consumo foram, respectivamente, vestuário e acessórios, eletrônicos de consumo e saúde e bem-estar, nos anos de 2022 e 2023 a terceira posição desse ranking passou a ser ocupada por lojas de departamento – superando o segmento de saúde e demonstrando a retomada de uma área popular antes da pandemia.

Segundo a Rakuten Advertising, esse quadro ratifica o crescimento do marketing de afiliados no Brasil nos últimos anos. Prova disso é a alta no número de anunciantes e parceiros de conteúdo que hoje integram a sua rede, a exemplo de canais como Estadão e Uol.



A variada gama de marcas e publishers que atuam junto à empresa inclui nomes conhecidos de tecnologia, pagamentos, fidelidade e portais de notícias – a exemplo da Mastercard, empresa global de tecnologia do setor de pagamentos, que recentemente passou a fazer parte da carteira de parceiros, por meio do seu programa de benefícios Mastercard Surpreenda.

Há ainda outros grandes afiliados com parceria já consolidada e que geram resultados importantes há algum tempo, como Nubank – hoje um dos maiores nomes no Brasil em referência de bancos digitais – e que apresenta excelente performance no setor de afiliados voltado para investimento em cashback.

O que é o marketing de afiliados

O marketing de afiliados é uma estratégia de vendas que utiliza pessoas como promotores de uma marca. Essas pessoas, que são os afiliados, passam a divulgar ou mesmo vender produtos ou serviços por meio da Internet e redes sociais.

O retorno pode se dar pelo número de cliques nos links, tomada de algum tipo de ação do cliente (como cadastro para participação em webinar), por venda ou por número de divulgações.

A vantagem para o afiliado é que ele consegue rentabilizar seus sites, blogs e redes sociais, por meio da venda de produtos de terceiros, sem precisar ter uma grande ideia ou se preocupar em criar algo e vender. Já as empresas ganham diversos canais de distribuição e, assim, conseguem impactar mais clientes e, consequentemente, aumentar as vendas.

Segundo a Rakuten Advertising, ao proporcionar um importante complemento na receita com vendas online e oferecer maior segurança ao e-commerce mesmo em momentos de incerteza econômica, é possível ampliar a participação do marketing de afiliados nos investimentos dos anunciantes.

Considerando ainda o alto nível de engajamento gerado no Brasil por produtores de conteúdo, influenciadores e diversos outros tipos de afiliados, a empresa afirma que os hábitos de consumo dos internautas estão, mais do que nunca, ligados ao marketing digital. O mercado compreendeu bem essa tendência, e hoje entende o marketing de afiliados como uma ferramenta importante para apoiar a decisão de compra dos brasileiros e ampliar as taxas de conversão.