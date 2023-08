Pesquisa revela informação IMPRESSIONANTE aos brasileiros que usam PIX

Uma pesquisa recente intitulada “Doação Brasil”, conduzida pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social em colaboração com a Ipsos, traz insights reveladores sobre as tendências de doações no país. O estudo, noticiado pela Veja, revelou que o emprego do PIX como método de pagamento por doadores cresceu exponencialmente, passando de modestos 8% em 2020 para impressionantes 39% em 2023.

Em um contraponto notável, a pesquisa também destacou uma queda substancial no número de doadores que escolhem contribuir em dinheiro vivo para instituições de caridade. Esse valor decresceu de 53% para 33% durante o mesmo período analisado.

Por que os brasileiros preferem doar via PIX?

Nos últimos anos, uma revolução nas formas de pagamento tem transformado a maneira como os brasileiros interagem com suas finanças e, surpreendentemente, também como escolhem apoiar causas beneficentes. A ascensão do PIX como uma opção preferencial para doações reflete não apenas a evolução tecnológica do sistema financeiro, mas também uma mudança nas preferências e comportamentos dos doadores. Veja a seguir os principais motivos para os brasileiros preferirem fazer doações pelo PIX:

Agilidade e Rapidez: O PIX oferece transações instantâneas, permitindo que as doações sejam feitas em tempo real. Isso elimina a espera e atrasos associados a métodos de pagamento tradicionais, como transferências bancárias, aumentando a conveniência para os doadores.

Facilidade de Uso: O processo de realização de doações por meio do PIX é simples e intuitivo, muitas vezes envolvendo apenas alguns toques no aplicativo bancário ou de pagamento. Essa facilidade de uso atrai doadores de todas as idades, incluindo os mais jovens que estão familiarizados com tecnologias digitais.

Disponibilidade 24/7: O PIX está disponível a qualquer momento, independentemente do dia ou horário. Isso permite que as pessoas façam doações sempre que se sentirem inclinadas a ajudar, sem restrições de horário bancário ou dias úteis.

Segurança: As transações do PIX são altamente seguras, com autenticação e protocolos de criptografia robustos. Isso tranquiliza os doadores, reduzindo as preocupações com a possibilidade de fraudes ou problemas de segurança.

Baixos Custos: As taxas associadas às transações do PIX tendem a ser mais baixas em comparação com outras formas de pagamento, o que significa que um percentual maior do valor doado efetivamente chega às instituições de caridade.

Em conjunto, esses fatores demonstram por que os brasileiros estão preferindo o PIX como meio de fazer doações. A conveniência, rapidez e segurança do sistema atendem às necessidades modernas de doadores em busca de maneiras eficazes de contribuir para causas beneficentes.

Sobre o sistema de pagamentos

O PIX é um sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, lançado oficialmente em novembro de 2020. O sistema foi criado para modernizar e agilizar as transações financeiras no país, proporcionando uma alternativa mais rápida e conveniente aos métodos tradicionais, como transferências bancárias e pagamentos por boletos.



Para utilizar o PIX, os usuários precisam se cadastrar em uma instituição financeira que ofereça o serviço e vincular sua conta bancária ou informações de pagamento a uma “chave PIX”. Essa chave pode ser um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou uma chave aleatória gerada pelo sistema. A chave PIX facilita a identificação do recebedor e agiliza o processo de transferência ou pagamento.

Vale pontuar que o PIX não se limita a transferências entre indivíduos; ele também pode ser usado para realizar pagamentos em estabelecimentos comerciais, como lojas físicas e online. Sua facilidade de uso e disponibilidade constante contribuíram para sua rápida adoção no Brasil, transformando a maneira como as transações financeiras são realizadas no país.