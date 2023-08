PÉSSIMA NOTÍCIA acaba de sair para os brasileiros que usam Gasolina

Os preços médios da gasolina voltaram a subir nos postos do país, após quatro semanas consecutivas de queda. O avanço foi bem leve, de 0,18%, o que correspondeu a apenas um centavo, ou seja, os motoristas nem devem ter sentido a variação dos preços na semana.

Por outro lado, o etanol ficou mais barato pela quinta semana seguida, aliviando o bolso dos motoristas. Vale destacar que o biocombustível é concorrente da gasolina nas bombas. Portanto, quando o etanol está mais vantajoso que a gasolina, os motoristas recorrem a ele.

Por sua vez, o valor médio nacional do diesel subiu pela segunda semana nas bombas do país, após mais de cinco meses consecutivos de queda. Os brasileiros torciam para novas quedas nos preços do combustível, mas a alta semanal veio mais forte que o esperado. De todo modo, o diesel ainda acumula forte perda em 2023.

Todos esses dados fazem parte do levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que pesquisa os preços em milhares de postos de combustíveis do país desde 2004.

Preço da gasolina volta a subir no país

Segundo os dados da ANP, o preço médio nacional da gasolina passou de R$ 5,52 para R$ 5,53. Em suma o preço médio da gasolina continua muito alto no país, acima de R$ 5,50. Os motoristas torcem por valores mais acessíveis, mas não há expectativa de queda dos preços da gasolina nas próximas semanas.

Aliás, há até mesmo o risco de encarecimento do combustível. Isso porque o preço da gasolina está muito alto no país devido aos impostos, como ICMS, PIS e Cofins. O valor só não está mais elevado graças à Petrobras, que vem promovendo reduções nos últimos meses.

Por isso mesmo, há o risco de a empresa elevar o preço do combustível, apesar de a mesma ter afirmado que isso não vai acontecer. Como a Petrobras está vendendo a gasolina a preços mais baixos que a média do mercado, os lucros também estão menores, e informações sobre a alta dos preços do combustível chegaram a circular na imprensa.

Nesta semana, a ANP revelou que o maior valor da gasolina encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 7,30. Isso quer dizer que houve estabelecimentos que comercializaram o litro do combustível a um preço 32% maior que a média do país, dificultando ainda mais a vida dos motoristas destes locais.



Etanol fica mais barato no país

O etanol hidratado seguiu a trajetória inversa da gasolina e ficou mais barato no país nesta semana. Em resumo, o valor médio do biocombustível caiu 0,83% nas bombas, passando de R$ 3,62 para R$ 3,59.

O preço mais elevado encontrado nos postos pela ANP foi de R$ 6,29, superando em 75,2% a média nacional. Isso mostra que os valores do etanol tiveram uma variação bem mais expressiva que a gasolina na semana passada.

O etanol costuma acompanhar as variações da gasolina, pois não há regulação dos preços do biocombustível no país. Na verdade, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina. Isso acontece porque os combustíveis são concorrente nas bombas.

Nesta semana, o preço do etanol não acompanhou a variação registrada pela gasolina e continuou caindo no país, animando os motoristas que gostam de usar o biocombustível.

Preço do diesel sobe pela segunda semana

Após mais de cinco meses de queda, o preço do óleo diesel voltou a subir nos postos do país na semana passada, e isso se repetiu nesta semana. Desde o início de fevereiro que os motoristas do país não tiveram qualquer preocupação com o aumento nos valores do combustível fóssil. A última vez que o combustível havia ficado mais caro foi na primeira semana de fevereiro.

Contudo, na semana passada, a ANP revelou que o preço médio do litro do diesel subiu 0,41% no país. Já nesta semana, a alta foi ainda mais expressiva, de 1,21%, e o valor médio nacional do combustível fóssil passou de R$ 4,94 para R$ 5,00.

O maior valor encontrado pela ANP nos postos do país foi de R$ 7,19. Esse preço superou em 43,8% o preço médio do país, pesando de maneira mais intensa no bolso dos motoristas.

Cabe salientar que o preço do diesel caiu 23% no país entre fevereiro e julho. Em valores reais, a redução foi de R$ 1,47 no período, uma vez que o combustível estava sendo comercializado a R$ 6,39 nos postos na semana de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, último período de alta no preço do diesel.

Diesel está mais barato no Brasil em 2023



Embora o preço do diesel tenha subido pela segunda semana consecutiva, o combustível está mais barato neste ano, em comparação a 2022. A saber, os meses de queda aconteceram graças à Medida Provisória (MP) publicada pelo Governo Federal no dia 2 de janeiro deste ano, logo no início do governo Lula.

Em síntese, a MP manteve zeradas as alíquotas de diversos impostos sobre os combustíveis. Entre outras determinações, a MP definiu a isenção do PIS/Cofins (impostos) sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha, até o dia 31 de dezembro.

Além disso, a Petrobras também reduziu o preço do diesel para as distribuidoras do país. Portanto, os donos dos postos de combustíveis não tinham qualquer motivo para aumentar o valor do diesel, que só fez cair por vários meses seguidos.