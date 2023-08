Péssima Notícia para brasileiros que usam Gasolina acaba de sair

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio da gasolina no Brasil voltou a subir. Isso aconteceu após quatro semanas de queda. O balanço divulgado recentemente mostra que o valor médio do produto aumentou de R$ 5,52 para R$ 5,53 durante o período de 6 a 12 de agosto. A ANP identificou um preço máximo de R$ 7,30 nos postos.

Em relação ao diesel, o preço também registrou aumento pela segunda semana consecutiva. O valor médio do litro subiu de R$ 4,94 para R$ 5,00, representando uma elevação de 1,21%. Esse é o patamar mais alto observado desde o final de junho.

Quanto ao etanol, apesar de estar em queda nas últimas quatro semanas, teve um novo recuo de 0,83% em relação à semana anterior. O preço médio do etanol caiu de R$ 3,62 para R$ 3,59. A ANP identificou um preço máximo de R$ 6,29 para o álcool.

É importante ressaltar que os preços dos combustíveis podem variar de acordo com diversos fatores. Isso inclui flutuações nos preços do petróleo no mercado internacional, políticas de tributação, variações cambiais e outros elementos do mercado.



No que se refere à gasolina, houve um aumento pela primeira vez após quatro semanas seguidas de quedas nos postos de combustíveis no Brasil, de acordo com levantamento da ANP. O valor médio subiu de R$ 5,52 para R$ 5,53 na semana em questão.

No que se refere à gasolina, houve um aumento pela primeira vez após quatro semanas seguidas de quedas nos postos de combustíveis no Brasil, de acordo com levantamento da ANP. O valor médio subiu de R$ 5,52 para R$ 5,53 na semana em questão.

Esse movimento de variação nos preços dos combustíveis ocorre em um momento em que os postos estão buscando adquirir diesel e gasolina em antecipação a possíveis reajustes nos preços por parte da Petrobras. Como resultado, tanto distribuidoras quanto a própria Petrobras estão limitando a oferta de combustíveis com base nas cotas mensais de consumo das empresas, conforme fontes do setor.

O cenário é particularmente crítico no caso do diesel, segundo informações de fontes ligadas à área de abastecimento. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Minas Gerais (Minaspetro) alertou sobre a possibilidade de falta do combustível, especialmente em áreas do interior do estado.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assegurou que não haverá falta de combustível no Brasil. Ele afirmou que o governo está empenhado em manter o suprimento, a qualidade e os preços adequados dos combustíveis no país, impulsionando a competitividade interna.



Como economizar no combustível

A gasolina é um dos custos mais caros para muitas pessoas. Então, aqui estão algumas dicas para economizar o combustível:

Mantenha seu carro bem conservado. Um carro bem conservado é mais eficiente em termos de combustível. Certifique-se de trocar o óleo e os filtros regularmente, e que os pneus estejam calibrados corretamente;

Dirija com cuidado. Evite acelerar e frear bruscamente, e mantenha uma velocidade constante sempre que possível;

Evite dirigir em excesso. Se possível, caminhe, ande de bicicleta ou use o transporte público sempre que possível;

Planeje suas rotas com antecedência. Evite dirigir em horários de pico, e planeje suas rotas para evitar engarrafamentos;

Use o ar condicionado com moderação. O ar condicionado pode reduzir a eficiência do combustível em até 20%. Se possível, abra as janelas para se refrescar;

Remova o excesso de peso do seu carro. Cada quilo de peso extra pode reduzir a eficiência do combustível em até 2%. Remova qualquer objeto desnecessário do seu carro, como bagagem, ferramentas ou equipamentos esportivos;

Mantenha os pneus calibrados corretamente. Pneus calibrados corretamente podem melhorar a eficiência do combustível em até 3%. Verifique a pressão dos pneus regularmente, e certifique-se de que eles estejam calibrados de acordo com as especificações do fabricante;

Use o modo de economia de combustível. Muitos carros modernos têm um modo de economia de combustível que pode ajudar a economizar gasolina. Este modo ajusta a aceleração, a transmissão e o ar condicionado para melhorar a eficiência do combustível;

Pense em comprar um carro mais eficiente em termos de combustível. Se você está comprando um novo carro, considere um modelo que seja mais eficiente em termos de combustível. Os carros híbridos e elétricos podem economizar muito dinheiro em gasolina ao longo da vida do veículo.