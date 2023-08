PÉSSIMA NOTÍCIA para brasileiros que usam GASOLINA e Etanol divulgada HOJE

Na última semana, os brasileiros foram surpreendidos com um aumento significativo nos preços dos combustíveis. O preço médio da gasolina e do etanol teve uma alta de 2,17% e 0,56% respectivamente. Este artigo procura analisar em detalhes as atualizações recentes dos preços dos combustíveis no Brasil.

Aumento nos Preços dos Combustíveis

O aumento nos preços ocorreu na terceira semana de agosto. A gasolina estava sendo vendida a um preço médio de R$ 5,65, representando um aumento de 2,17% em relação à semana anterior. O etanol também viu um aumento de 0,56%, com o preço médio de venda sendo R$ 3,61.

O Papel da Petrobras

A alta nos preços dos combustíveis não foi uma coincidência. Foi devido a um reajuste feito pela Petrobras, que aumentou o preço da gasolina em 16% no dia 15 de agosto.

Preços dos Combustíveis por Estado

A tabela a seguir mostra os preços dos combustíveis na terceira semana de agosto, em diferentes estados do Brasil.

Estado Cidade Preço Gasolina (R$/L) Preço Etanol (R$/L) Etanol / Gasolina (%) Sergipe Aracaju 6,17 4,72 0,764991896 Pará Belém 5,32 4,65 0,87406015 Minas Gerais Belo Horizonte 5,09 3,42 0,671905697 Roraima Boa Vista 6,01 4,87 0,81031614 Distrito Federal Brasília 5,40 3,66 0,677777778

Nota: Os preços dos combustíveis variam de estado para estado.

O aumento dos preços dos combustíveis tem impactos significativos no custo de vida dos brasileiros. Isso afeta não apenas os custos diretos de combustível para veículos, mas também os custos indiretos, como o aumento nos preços dos alimentos e outros bens, que são afetados pelo custo do transporte.

Como se Proteger do Aumento dos Preços dos Combustíveis

Existem várias maneiras de se proteger contra o aumento dos preços dos combustíveis. Uma delas é investir em veículos mais eficientes em termos de combustível ou considerar alternativas de transporte, como o transporte público ou a bicicleta.

Comparação entre Gasolina e Álcool: O Que é Mais Rentável?

Na hora de abastecer o carro, muitas pessoas ficam em dúvida entre a gasolina e o álcool. Essa questão é particularmente relevante para quem possui carros flex, que permitem o uso de ambos os combustíveis. A resposta para essa pergunta pode ter um impacto significativo no custo de manutenção do veículo e em seu desempenho. Vamos explorar essa questão em detalhes?

Entendendo a Diferença entre Gasolina e Álcool

A primeira coisa que devemos entender é que a gasolina e o álcool têm potenciais caloríficos diferentes. Isso significa que eles produzem diferentes quantidades de energia quando queimados no motor de um carro. Em termos gerais, o álcool rende aproximadamente 70% do que a gasolina rende.

Para determinar qual combustível é mais econômico, é necessário realizar um cálculo simples: dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina. Se o resultado for menor ou igual a 0,7, então vale a pena abastecer com álcool. Se for maior que 0,7, a gasolina é a escolha mais econômica.

Gasolina versus Álcool: Uma Questão de Preço

Mas por que o álcool nem sempre é mais econômico, apesar de ser um combustível renovável e menos poluente? A resposta está relacionada a vários fatores, como oferta e demanda, custos de produção e transporte, e impostos.

O álcool é produzido a partir da cana-de-açúcar, uma cultura sazonal. Isso significa que há momentos do ano em que há mais oferta e outros em que há menos. Quando a oferta é baixa, o preço tende a subir.

Além disso, os custos de transporte e armazenamento do álcool são maiores do que os da gasolina, uma vez que o álcool é mais corrosivo e volátil. Isso também contribui para o preço final do produto.

Gasolina: Por Que é Mais Cara?

A gasolina é mais cara que o álcool por diversas razões. Uma delas é que a gasolina é derivada do petróleo, uma commodity negociada em mercados internacionais. Isso significa que o preço da gasolina é afetado por variações no preço do petróleo, que são influenciadas por fatores como oferta e demanda, conflitos geopolíticos e crises econômicas.

Outro fator é que a gasolina tem uma carga tributária maior que o álcool, o que afeta o preço final. A partir de 1º de julho de 2023, por exemplo, com a retomada da cobrança total do PIS/Cofis sobre os dois combustíveis, o preço do litro da gasolina deverá aumentar R$ 0,34, enquanto o do litro de álcool deverá aumentar R$ 0,22.

A Mistura Gasolina-Álcool no Brasil

A gasolina vendida nos postos brasileiros não é pura. Ela é misturada com álcool anidro, um tipo de álcool sem água. Essa mistura é obrigatória por lei desde 1976, quando o governo criou o Programa Nacional do Álcool (Proalcool), com o objetivo de reduzir a dependência do país em relação ao petróleo importado.

A mistura de álcool na gasolina tem algumas vantagens, como aumentar a octanagem do combustível (sua capacidade de resistir à detonação no motor) e reduzir as emissões de poluentes, como o monóxido de carbono.

Além disso, a mistura também beneficia os produtores de cana-de-açúcar e de álcool, que têm um mercado garantido para seus produtos.

A Porcentagem de Álcool na Gasolina em 2023

A proporção de álcool na gasolina pode variar de acordo com as decisões do governo federal. Atualmente, a mistura é de 27% de álcool anidro e 73% de gasolina, mas uma proposta do governo visa aumentar essa proporção para 30%.

Como Calcular o Consumo Médio de Combustível

Para calcular o consumo médio de combustível do seu carro, você precisa saber quantos quilômetros ele percorre com um litro de combustível. Para isso, você pode realizar um teste simples: encha o tanque do seu carro, zere o hodômetro e dirija normalmente até precisar abastecer novamente. Em seguida, divida a quilometragem percorrida pela quantidade de litros que você colocou no tanque. O resultado é o consumo médio do seu carro.

Por exemplo, se você percorreu 400 km com um tanque cheio e precisou colocar 40 litros para enchê-lo novamente, o consumo médio do seu carro é de 10 km/l.

Esse cálculo pode variar de acordo com as condições de uso do carro, como o tipo de estrada, o trânsito, a velocidade, o peso da carga, a manutenção do veículo e os hábitos do motorista.

Por isso, é importante realizar esse teste regularmente e em diferentes situações. Se você notar que o consumo está muito alto, isso pode ser um sinal de que há algum problema mecânico afetando o desempenho do seu carro.